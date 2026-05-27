東京・渋谷区の竹下通りの洋服販売店の男性店長に「俺たちはヤクザだ」などと言ってみかじめ料を脅し取ろうとしたとして男2人が警視庁に逮捕されました。

【写真を見る】「俺たちはヤクザだ。ここで商売したいなら俺らに金を払わないとだめだ」竹下通りで恐喝未遂か 男2人を逮捕 警視庁

恐喝未遂の疑いで逮捕されたのは、東京・東久留米市の職業不詳・千田凌平容疑者（34）と西東京市の職業不詳・井手著人容疑者（57）です。

千田容疑者らは今年1月18日、渋谷区の竹下通りにある洋服販売店で、店長の男性（60代）に対して「俺たちはヤクザだ」「ここで商売したいなら俺らに金を払わないとだめだ」などと言って、みかじめ料を脅し取ろうとした疑いがもたれています。

男性がその場で「ヤクザみたいな男とトラブルになっている」と110番通報したため、千田容疑者らはその場から逃走していました。

調べに対し、千田容疑者らは「その日、お店に行ってヤクザを名乗ったことは間違いないが、金品の要求はしていません」と容疑を一部否認しています。