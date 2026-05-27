木村拓哉がオレンジTシャツ×クリアフレームサングラスで夏全開！暑さに思わず口を尖らせた表情にも注目

【写真】木村拓哉の最新ショット／木村拓哉の夏カジュアルコーデ

木村拓哉が自身のInstagramを更新。猛暑の中で撮影した自撮りショットを公開し、ファンの注目を集めている。

■木村拓哉、青空バックのサングラスショット

投稿では「今日もなかなかの暑さに…。滲んでくる汗に、口が尖ってしまいます…。」とつづり、青空を背景にした自撮りショットを公開。

木村はオレンジのTシャツにクリアフレームのサングラスを合わせたカジュアルな装い。空を見上げるように口を尖らせた表情を、ローアングルの自撮りで見せている。

ラフなスタイルながらも絵になる1枚で、夏らしい抜け感のある着こなしも印象的。「みんなもしっかり水分補給して下さいね！」とファンへの気遣いも感じられる投稿となっている。

■同Tシャツの別日の着こなし

■木村拓哉の夏カジュアルコーデにも注目

木村はこれまでもInstagramで、Tシャツを取り入れたカジュアルな着こなしを披露している。シンプルなアイテムをさらりと着こなしながらも、サングラスやアクセサリー、小物使いで木村らしい存在感を放つスタイルがたびたび注目を集めている。