元「新選組リアン」の関義哉、第1子誕生を報告 小さな赤ちゃん抱いた近影を披露
「新選組リアン」の元メンバーでアーティストの関義哉（37）が27日、自身のSNSを更新し、第1子誕生を発表した。
【写真】小さなおてて…赤ちゃん抱いた近影を披露した関義哉※3枚目
「ご報告」の書面を投稿して「私事ではございますが、 この度、第一子となる女の子が誕生いたしました」と報告。小さな赤ちゃんを抱いた近影も披露した。
「お産の終盤には大学病院へ移動することとなりましたが無事に普通分娩で産まれ、母子ともに健康でこの日を迎えられたことを心より嬉しく思っております。約23時間にわたる出産を頑張ってくれた妻には感謝の気持ちでいっぱいです」と心境をつづった。
「結婚してまもなく4年。 これまで支えてくださった皆さまのおかげで新しい命を迎えることができました。父としての責任を胸にこれまで以上に仕事にも精進してまいります。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
新選組リアンは、日本テレビバラエティー番組『人生が変わる1分間の深イイ話』で、島田紳助さんがプロデュースした音楽ユニット。関はリーダーも務めた。ユニット解散後もアーティスト活動を行っている。プライベートでは、2022年7月に結婚を発表した。
【写真】小さなおてて…赤ちゃん抱いた近影を披露した関義哉※3枚目
「ご報告」の書面を投稿して「私事ではございますが、 この度、第一子となる女の子が誕生いたしました」と報告。小さな赤ちゃんを抱いた近影も披露した。
「お産の終盤には大学病院へ移動することとなりましたが無事に普通分娩で産まれ、母子ともに健康でこの日を迎えられたことを心より嬉しく思っております。約23時間にわたる出産を頑張ってくれた妻には感謝の気持ちでいっぱいです」と心境をつづった。
新選組リアンは、日本テレビバラエティー番組『人生が変わる1分間の深イイ話』で、島田紳助さんがプロデュースした音楽ユニット。関はリーダーも務めた。ユニット解散後もアーティスト活動を行っている。プライベートでは、2022年7月に結婚を発表した。