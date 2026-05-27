日本マクドナルド（東京都新宿区）の初夏の人気メニュー「スパイシーチキンマックナゲット」が5月27日に発売を開始します。

【写真】えー！ 新ソース2種類もおいしそう！ お得な“特大サイズ”も！

2018年に初登場したスパイシーチキンマックナゲットは唐辛子の爽やかな辛みとガーリック、オニオンのうまみが後を引く味わいのサイドメニュー。価格は5ピース（ソース1個付き）290円〜（以下税込み）です。

期間中は、2種類の新しい期間限定ソース「ホットチリガーリックソース」「ペッパーチーズソース」も登場します。

「ホットチリガーリックソース」は、トマトペーストに、唐辛子、クミン、コリアンダー、キャラウェイ、ガーリックを加えた味わい。唐辛子の辛さやガーリックのうまみが特長のスパイシーなソースです。

一方の「ペッパーチーズソース」は、チーズのうまみにブラックペッパーをきかせ、ガーリックが隠し味になっているチーズソース。単品価格はともに50円〜です。

午後5時からの「夜マック」限定で2種類のナゲットをお得に楽しめる「食べくらべポテナゲ」の大・特大（630円〜）も販売されます。