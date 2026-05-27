5月31日（日）よる10時30分より第8話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。

当記事では、5月24日（日）放送の第7話を場面写真とともに振り返る。

※以下、ネタバレを含みます

東京のホテルを守るため副支配人として奮闘するミンソク（志尊淳）。そんな中、映里（長濱ねる）が「私と結婚すればあなたもホテルも救われる」と結婚を迫る。

さらに映里はキョンファ（キム・ジュリョン）がミンソクを横領で訴える準備をしていると脅し、診療所にも悪評が及ぶと告げる。みんなの大切な場所を守りたい一心で、ミンソクは診療所を去ることに…。

ミンソクが出て行ったことを知った桃子（仁村紗和）は、ミンソクが残した補助金制度に関する資料と“僕はあきらめません”のメモを見つけ、涙ながらにこども食堂を守る決意を固める。桃子とミンソクの思いに風見（でんでん）も心を動かされ、拓人（京本大我）も診療所のサテライト化が白紙になったことに安堵する。

一方、映里を呼び出したミンソクは結婚を拒絶し、桃子への想いをはっきりと伝える。ミンソクにしっかりと振られ、診療所で風見の言葉に涙を流す映里。そして“訴訟の話は嘘だった”と素直に謝罪した映里の思いを受け止め、ミンソクは母と兄と向き合う決意を固める。桃子に「すべてが解決したらあなたのところに戻ってきたい」とメッセージを送り韓国へ向かおうとするミンソクだったが、そこにキョンファとヒスン（キム・ドワン）が現れて――。

第7話では、ミンソクがホテルの副支配人の仕事に復帰。ベルマンの制服から久しぶりのスーツ姿を見せたミンソクに、SNSでは歓喜の声が。支配人・水島（矢柴俊博）との仕事ぶりへの声も上がった。

韓国語を勉強し、ミンソクに「チング（友達）」と呼びかけるなど、ミンソクと桃子にそれぞれ親友として寄り添いサポートする拓人には絶賛の声が。ミンソクの日本の両親について尋ねる場面も注目を集めた。

これまで幾度もミンソクと桃子の恋をかき乱してきた映里だったが、ついにミンソクが決定的な言葉で別れを告げる。風見の静かな優しさが映里の心をほどき、初めて本音を口にして涙を見せた映里の姿には、共感の声が続出。

そしてミンソクが韓国へ向かおうとしたところでキョンファとヒスンが登場し、一気に緊迫するラストへ！予想外の展開に視聴者のテンションが一気に高まり、次週への期待と混乱で湧き上がった。

5月31日（日）放送の第8話では、ミンソクが韓国へ旅立とうとする矢先、キョンファとヒスンが緊急来日。隠されていた真相が次々と明らかに！

第8話のあらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/story/

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

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