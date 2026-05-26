

「FRUBI by果汁グミ レモン＆キウイ」

明治は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドから、美容にうれしい成分を配合した新商品「FRUBI by果汁グミ レモン＆キウイ」を、6月2日に全国のコンビニエンスストア・駅売店で先行発売する。その後、販売経路を順次ドラッグストアへ拡大し、8月25日から全経路に拡大して発売する。

商品特長は、コラーゲン、ビタミンC、カカオから抽出した明治独自のセラミド素材（グルコシルセラミド含有カカオ抽出物）を配合。レモン＆キウイ果汁100（生果汁換算比）（生果汁に換算すると製品重量の100％相当になるよう、7.4倍濃縮の果汁（レモン、キウイ）を約7.9g配合している）。着色料不使用で、素材の色をそのまま生かしたかわいいダブルハート型になっている。

「FRUBI」シリーズは、今年3月に「FRUBI by果汁グミ ブルーベリー＆ザクロ」を発売し、美容サポート成分を配合したご褒美グミとして好評を得ている。今回新たにシリーズ第二弾として暑くなるこれからのシーズンにもぴったりな、ビタミンCを配合した「FRUBI by果汁グミ レモン＆キウイ」を発売する。

「FRUBI by果汁グミ レモン＆キウイ」は、美容サポート成分にコラーゲン3700mg、ビタミンC570mg、カカオから抽出したセラミド素材140mgを配合し、レモン＆キウイ果汁100のおいしさを味わうことができる。グミの形状もかわいいダブルハート型で、美容に関心のある方が毎日持ち歩きたくなるようなパッケージデザインにした。パッケージ包材には再生プラスチックを一部使用し、環境にも配慮している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

コンビニエンスストア・駅売店など：6月2日（火）から順次

全経路発売：8月25日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp