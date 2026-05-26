関西国際空港限定「シュガーバターの木」抹茶の新作パイで夏の手土産を♡

旅先で見つける限定スイーツは、思わず心がときめく特別な存在♡バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」から、関西国際空港限定の新作『シュガーバターの木 シュガーバターパイ 抹茶』が2026年6月2日（火）に登場します。香ばしいシリアル生地と上品な抹茶ショコラを組み合わせた、日本らしさを感じる新しい味わい。関西からの旅の思い出や、大切な人への手土産にもぴったりな一品です♪

関西国際空港だけの抹茶フレーバー

2026年4月に誕生し、“パリッザクッ”とした軽やかな食感で話題を集めた「シュガーバターパイ」。その新シリーズとして登場するのが、関西国際空港限定の抹茶フレーバーです。

全粒粉・ライ麦・小麦を使ったシリアル生地に、発酵バターを練り込み、香ばしく焼き上げた特製パイ。キャラメリゼによって、ひと口目から軽快な食感が楽しめます。

さらに中には、ホワイトショコラに国産抹茶を練り込んだ抹茶ショコラを閉じ込め、トップには角切りバターショコラをオン。ほろ苦さとやさしい甘さ、バターのコクが重なり合う贅沢な味わいに仕上がっています。

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サイズ・価格をチェック

価格：4個入 1,015円（税込）

価格：8個入 1,965円（税込）

『シュガーバターの木 シュガーバターパイ 抹茶』は2サイズ展開です。

抹茶ならではの深みのあるグリーンと、焼き色の美しいパイのコントラストが印象的。見た目にも日本らしさを感じられる一品です。

販売場所は、関西国際空港 第1ターミナルビル「TASTE OF JAPAN 関西旅日記」。なお、国際線搭乗のお客様のみ入場できるエリアでの販売となります。

※表示価格は参考小売価格です。

※販売店は予告なく変更となる場合があります。

特別な旅に、とっておきの手土産を

空港限定で出会えるスイーツには、その場所ならではの魅力があります。

「シュガーバターの木」の『シュガーバターパイ 抹茶』は、香ばしいバターの風味と抹茶の上品な香りが絶妙に重なり、世代を問わず喜ばれそう♡

旅の余韻をおうちでも楽しみたいときや、日本らしいお土産を探している方にもおすすめです。関西国際空港を利用する予定がある方は、この時期だけの限定の味わいをぜひチェックしてみてください♪