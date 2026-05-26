◇交流戦 巨人3―8ソフトバンク（2026年5月26日 東京D）

巨人の坂本勇人内野手（37）が試合後、不祥事でこの日に電撃的に辞任した阿部慎之助前監督（47）についてコメントした。

「いち野球選手である以上、明日も試合がある。チームとしても、個人的にも、もちろん（阿部）監督に対して思うことはたくさんあるけど、チームとしても前向いて頑張ろうということだったし、僕もプレーヤーである以上は、気持ちは変わらない。それは今までと変わらずしっかり明日に備えてやりたい」

ベンチスタートだったこの試合では2―8の8回無死一、三塁で浅野の代打で出場。中犠飛でチームの3点目をもたらした。

これまで指揮を執っていた阿部前監督が25日に18歳の娘への暴行容疑で現行犯逮捕。釈放後のこの日に山口寿一オーナーに辞意を伝え、受理された。

球団は阿部監督逮捕の報を受けた25日夜に、交流戦開幕となる26日から橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めると発表。この日に山口オーナーが今季終了まで代行を任せる方針を示していた。