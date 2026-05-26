◇パ・リーグ 日本ハム4―0阪神（2026年5月26日 甲子園）

セ・パ交流戦が開幕し、ナイターで6試合が行われた。パ・リーグ4位で交流戦に突入した日本ハムはセ・リーグ1位の阪神と甲子園で対戦。先発の伊藤大海投手（28）が9回を7安打の今季初完封で6勝目を挙げた。新庄剛志監督（54）に監督通算300勝の節目の勝利をプレゼントした。

ヒーローインタビューで伊藤は「（3連敗中と）チーム状況がチーム状況だったので、今日は一段と気合が入った。初回から飛ばしてチームに勢いをつけられるような、そんなピッチングができるようにと準備をしてきた。（13奪三振は）本当に（捕手の）裕涼がすごく強気なリードをしてくれましたし、要求したボールを僕も投げ続けられた。感謝したい」と話し、9回のピンチは「3連打くらってちょっとまずいかなと思ったんですけど、気持ちを切り替えて強く投げることができた」と語った。

4回に安打と味方の失策で1死一、二塁のピンチを背負ったが、大山を外角低めのスライダーで空振り三振、木浪を低めの150キロ直球で一ゴロに仕留めて切り抜けた。3回、4回に安打を許したが、6回まで毎回の9奪三振を奪うなど阪神打線につけ入る隙を与えなかった。9回は3連打で無死満塁のピンチを招いたが、後続を打ち取った。13奪三振で無四球で試合終了の瞬間は雄たけびをあげた。

打線も0―0の6回にレイエスのバックスクリーンへの中越え9号ソロで先制。7回には1死満塁から代打・カストロ左前2点打など3点を追加して引き離した。新庄監督の代打策もはまった。

新庄監督がプロ生活をスタートさせた阪神を相手に、思い出の甲子園球場で完勝。チームの連敗も3でストップした。伊藤は「自分の状態が悪い時も苦しい時も信じてマウンドに送り続けてくれましたし、節目の勝利を自分の完封勝利で飾れたことはうれしく思っています」と指揮官へ感謝の言葉をのべた。

新庄監督は試合後に「内容は言えないけど、今日、試合前からひろみくんをちょっとしかり倒した。で、意地でも最後まで行けと。気合入れていけということで、この結果。許す！（叱った）内容は言えないけどね」と独特の表現でエースの快投を称えた。