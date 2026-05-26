おうちでエステ級のケアを♡【夢のメリハリボディ】が叶う“スリミングケア”アイテム
夏に向けてボディ磨きを頑張りたいコ、集合！今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣をお手本に、メリハリのあるボディラインをつくれる「スリミングケア」アイテムを3つご紹介します。おうち時間の簡単セルフケアで憧れのボディを叶えちゃおう♡
夢のボン・キュッ・ボン♡ メリハリ感で沼
お肌を整えたその次は、メリハリのあるボディラインづくりを！
ハードな運動や食事制限はできなくても、「出るとこをぷりっと、引き締めたいパーツをすっきりと」をかなえるセルフケアアイテムを味方につけて磨きをかけよう。
スリミングケア
エクサなしでもつくれる！
むくみをため込まないことが、すっきり感のあるボディに近づくポイント。おうちでエステ級のケアができちゃうコスメやツールを投入して、引き締まった印象をゲット！
Item 【SABON】ハイドレイティング シャワーオイル ローズティー
EMSとRF、超音波、3種のLED、振動の機能を備え、1台でボディ＆美肌ケアをかなえる。防水＆軽量設計だからバスタイムや旅にも◎。
Item 【OSAJI】クール ボディ ソープ Ryo〈リョウ〉
肌を引き締める成分が入ったミルキーなクリーム。肌のたるみをケアすることですっきり感をめざせる。
Item 【BAUM】アロマティック ボディウォッシュ
ボディラインにフィットする形状のアルミ製かっさ。おなかの側面や脚にすべらせることで血行をよく、筋肉のコリをほぐす。
撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗
櫻井優衣