おうちでエステ級のケアを♡【夢のメリハリボディ】が叶う“スリミングケア”アイテム

夏に向けてボディ磨きを頑張りたいコ、集合！今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣をお手本に、メリハリのあるボディラインをつくれる「スリミングケア」アイテムを3つご紹介します。おうち時間の簡単セルフケアで憧れのボディを叶えちゃおう♡

夢のボン・キュッ・ボン♡ メリハリ感で沼 お肌を整えたその次は、メリハリのあるボディラインづくりを！ ハードな運動や食事制限はできなくても、「出るとこをぷりっと、引き締めたいパーツをすっきりと」をかなえるセルフケアアイテムを味方につけて磨きをかけよう。 Tシャツ 2,990円、ショートパンツ 4,390円／ともにZARA（ザラ）ハット 6,600円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト 新宿）ブルーリング、ピンクリング 各6,600円、パールリング 16,500円／ともにles bon bon（フーブス）

スリミングケア エクサなしでもつくれる！ むくみをため込まないことが、すっきり感のあるボディに近づくポイント。おうちでエステ級のケアができちゃうコスメやツールを投入して、引き締まった印象をゲット！

Item 【SABON】ハイドレイティング シャワーオイル ローズティー EMSとRF、超音波、3種のLED、振動の機能を備え、1台でボディ＆美肌ケアをかなえる。防水＆軽量設計だからバスタイムや旅にも◎。 キャビテーション 9,880円／ANLAN

Item 【OSAJI】クール ボディ ソープ Ryo〈リョウ〉 肌を引き締める成分が入ったミルキーなクリーム。肌のたるみをケアすることですっきり感をめざせる。 アマンドスブリーム ミルクコンセントレート 200mL 7,590円／ロクシタンジャポン（一部店舗・公式通販限定）

Item 【BAUM】アロマティック ボディウォッシュ ボディラインにフィットする形状のアルミ製かっさ。おなかの側面や脚にすべらせることで血行をよく、筋肉のコリをほぐす。 コリネットリンプ 5,500円／ナガエプリュス 撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

櫻井優衣