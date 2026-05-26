本木雅弘、撮影中に2度落馬もばっさりカット ユースケ・サンタマリアが証言
俳優の本木雅弘（60）、ユースケ・サンタマリア（55）が26日、都内で行われた映画『黒牢城』（6月19日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットセレモニーに登壇。本木の身に起きた撮影中のハプニングを、ユースケが明かした。
【写真】素敵！吉高由里子を華麗にエスコートする本木雅弘
今作で本木としか共演のシーンがなかったというユースケは、作品のコピー「心を読め」にかけて、「一番心が読めなかったのは誰？」というお題で本木についてトーク。本木が馬で疾走するシーンがあったとし、「そこでものすごいダイナミックな落馬をされて、1回転してスパッとお尻から落ちて」と振り返った。
続けて「すごい緊張感が走るわけですよ。そうしたら『ごめんなさ〜い！』みたいな」と本木が明るく声を上げたと言い、「その後もう1回やったらまた落馬するみたいな。結構派手な落馬をして、全然平気で。まわりはすごいびっくりしましたけど」と明かした。このハプニングのことについて、本木は「全然無事だったんですよ」と問題なかったことを強調しつつ、「なのに、ばっさりカット」と苦笑い。
またユースケはその瞬間「あ、死んだ？と思った」と回顧。「全然打ちどころはよくて」と話す本木に、「受け身が上手いんですよ！」と熱弁していた。
今作は、直木賞作家・米澤穂信氏のミステリー小説を映画化した戦国系心理ミステリー。物語は、織田信長軍に囲まれ孤立無援となった城内で、ある少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内にいる家臣や身内の誰か。城外は敵軍、城内は裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていく中、荒木村重（本木雅弘）は牢屋に幽閉した敵方の危険な軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。
同セレモニーにはほかに、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太（Snow Man）、柄本佑、吉原光夫、坂東龍汰、黒沢清監督が登壇した。
【写真】素敵！吉高由里子を華麗にエスコートする本木雅弘
今作で本木としか共演のシーンがなかったというユースケは、作品のコピー「心を読め」にかけて、「一番心が読めなかったのは誰？」というお題で本木についてトーク。本木が馬で疾走するシーンがあったとし、「そこでものすごいダイナミックな落馬をされて、1回転してスパッとお尻から落ちて」と振り返った。
またユースケはその瞬間「あ、死んだ？と思った」と回顧。「全然打ちどころはよくて」と話す本木に、「受け身が上手いんですよ！」と熱弁していた。
今作は、直木賞作家・米澤穂信氏のミステリー小説を映画化した戦国系心理ミステリー。物語は、織田信長軍に囲まれ孤立無援となった城内で、ある少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内にいる家臣や身内の誰か。城外は敵軍、城内は裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていく中、荒木村重（本木雅弘）は牢屋に幽閉した敵方の危険な軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。
同セレモニーにはほかに、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太（Snow Man）、柄本佑、吉原光夫、坂東龍汰、黒沢清監督が登壇した。