『日本統一』“侠和会”にナイキブーム続く 山口祥行は『エアマックス95』履きこなす
エアバンド・ゴールデンボンバーの喜矢武豊、川崎健太（崎＝たつさき）、本田広登、山口祥行、本宮泰風、辻裕之監督が26日、都内で行われ『劇場版 山崎一門II〜日本統一〜』（6月12日公開）完成披露舞台あいさつに登壇した。
【写真】カッコイイ…『エアマックス95』を履きこなす山口祥行
本作は、シリーズ累計90作を超える人気任侠シリーズ『日本統一』スピンオフ作品「山崎一門」シリーズ劇場版第2弾。シリーズの人気キャラクター集団“山崎一門”のメンバー・翁長照邦（通称：テル／喜矢武豊）がメインで描かれ、レギュラーメンバーに加えゲストとして、木村祐一や福田転球、吉川友やどくさいスイッチ企画などが出演する。
昨年行われた、テレビ東京系7月期水ドラ25『日本統一 東京編』（毎週水曜 深1：00）のキャストトークショーイベント「夏だ！祭りだ！日本統一フェスティバルだ！」では、本宮は厚底タイプ、山口はノーマルのナイキ『エアジョーダン1』で登場。色違いのおそろコーデで仲の良さを見せたほか、登壇した“一門”である舘昌美、中澤達也、本田広登もナイキのスニーカーで登場。
この日舞台あいさつでも、山口が黒の『エアマックス95』を渋く履きこなし、本田も白のナイキのスニーカーで登場。さらにこの日登壇予定のなかったものの記者席から“乱入”した中澤も真っ赤なナイキのスニーカーを履きこなし、“侠和会”にナイキブーム続いていることを感じさせた。
舞台あいさつでは、日本統一シリーズ初主演の喜屋武が、喜びを爆発させる一方、本宮、山口から「台本を読まない」と暴露されるなど丁々発止のやり取りが繰り広げられ、一門の仲の良さを改めて知らしめた。
【写真】カッコイイ…『エアマックス95』を履きこなす山口祥行
本作は、シリーズ累計90作を超える人気任侠シリーズ『日本統一』スピンオフ作品「山崎一門」シリーズ劇場版第2弾。シリーズの人気キャラクター集団“山崎一門”のメンバー・翁長照邦（通称：テル／喜矢武豊）がメインで描かれ、レギュラーメンバーに加えゲストとして、木村祐一や福田転球、吉川友やどくさいスイッチ企画などが出演する。
この日舞台あいさつでも、山口が黒の『エアマックス95』を渋く履きこなし、本田も白のナイキのスニーカーで登場。さらにこの日登壇予定のなかったものの記者席から“乱入”した中澤も真っ赤なナイキのスニーカーを履きこなし、“侠和会”にナイキブーム続いていることを感じさせた。
舞台あいさつでは、日本統一シリーズ初主演の喜屋武が、喜びを爆発させる一方、本宮、山口から「台本を読まない」と暴露されるなど丁々発止のやり取りが繰り広げられ、一門の仲の良さを改めて知らしめた。