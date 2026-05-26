ローラ、田植えで美スタイル全開 ショートパンツで魅了「素敵すぎる」
モデルでタレントのローラが24日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】ローラ、田植えで美スタイル全開 ショーパン姿が「素敵すぎる」（15枚）
昨年も田植えの様子を披露し話題を呼んでいたローラ。今回の投稿では「今年の田植えが終わったよ〜」と報告。オフショルダーのトップス×ショートパンツ姿でも魅せた。
投稿の中でローラは「一緒にみんなで田んぼに入りながらいろいろなお話をしたり、美味しいご飯を食べて満足したり、終わったあとにかき氷のご褒美をいただきにいったり、みんなで温泉に飛び込んであたたかくポカポカになって、お家に帰って日本酒をのんで笑い合ったり、お寺にいって庭園を見ながら幸せを感じたり、、もう、ほんっとうにたのしかった」と振り返っている。
ファンからは「素敵すぎる」「スタイル抜群」「自然が似合うね〜」などの声が集まった。
■ローラ
1990年3月30日生まれ。東京都出身。バングラディシュ人の父と、日本人とロシア人のクォーターの母の間に生まれる。高校生の時に原宿でスカウトされ、モデル活動を開始。2008年に雑誌「ViVi」の専属モデルになる。2010年以降、タレントとしてバラエティ番組に多数出演。2016年公開の映画『バイオハザード: ザ・ファイナル』にも出演。現在はアメリカ・ロサンゼルスを活動拠点にしている。
引用：「ローラ」Instagram（@rolaofficial）
【写真】ローラ、田植えで美スタイル全開 ショーパン姿が「素敵すぎる」（15枚）
昨年も田植えの様子を披露し話題を呼んでいたローラ。今回の投稿では「今年の田植えが終わったよ〜」と報告。オフショルダーのトップス×ショートパンツ姿でも魅せた。
投稿の中でローラは「一緒にみんなで田んぼに入りながらいろいろなお話をしたり、美味しいご飯を食べて満足したり、終わったあとにかき氷のご褒美をいただきにいったり、みんなで温泉に飛び込んであたたかくポカポカになって、お家に帰って日本酒をのんで笑い合ったり、お寺にいって庭園を見ながら幸せを感じたり、、もう、ほんっとうにたのしかった」と振り返っている。
■ローラ
1990年3月30日生まれ。東京都出身。バングラディシュ人の父と、日本人とロシア人のクォーターの母の間に生まれる。高校生の時に原宿でスカウトされ、モデル活動を開始。2008年に雑誌「ViVi」の専属モデルになる。2010年以降、タレントとしてバラエティ番組に多数出演。2016年公開の映画『バイオハザード: ザ・ファイナル』にも出演。現在はアメリカ・ロサンゼルスを活動拠点にしている。
引用：「ローラ」Instagram（@rolaofficial）