司会は中島健人＆畑芽育！NHK音楽特番『世界に響く J-POP2026 ～MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル～』放送決定

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6月4日22時からNHK総合で『世界に響く J-POP2026 ～MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル～』が放送される。

■『MUSIC AWARDS JAPAN』の見どころをたっぷりと紹介

2025年にスタートした日本最大級の音楽の祭典『MUSIC AWARDS JAPAN』。今年も規模を拡大して、第2回の授賞式が6月13日に開催、グランドセレモニーの模様は、NHK総合/NHK BSP4Kで中継される。

この番組では、ちゃんみなや藤井風、Mrs. GREEN APPLEらのパフォーマンスでも大きな話題となった第1回の名シーンを振り返るとともに、今年のノミネート作品や注目の部門、授賞式の見どころをたっぷりと伝える。

■LAで開催されたJ-POPフェス『Zipangu』を大特集

さらに番組では、今、世界で日本の音楽、J-POPがどのように響いているのか、最新情報をお届け。海外の音楽関係者たちの証言に加えて、アメリカ・ロサンゼルスで2万人が大熱狂した日本のアーティストのみによる音楽フェスティバル『Zipangu』を大特集。貴重なパフォーマンス映像とともに出演アーティストや現地のファンへのインタビューも交えてJ-POPのあらたな1ページとなったフェスがどのように世界に響いていったのかを描いていく。

『Zipangu』がアメリカ初ライブとなったHANAにも密着。彼女たちが憧れる世界的なスターとの出会いなど、彼女たちのアメリカでの日々に迫る。

番組の司会は中島健人、畑芽育。音楽を愛するふたりとともに、日本の音楽の今とこれからを見つめていく特別番組『世界に響く J-POP2026 ～MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipangu スペシャル～』をお見逃しなく。

■番組情報

NHK総合『世界に響く J-POP2026 ～MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル～』

06/04（木）22:00～22:45

※NHK ONEで同時配信、放送から1週間見逃し配信

再放送：06/08（月）24:35～25:20

司会：中島健人、畑芽育

スタジオゲスト：徳力基彦（ブロガー）、ニューヨーク、森香澄

VTR出演：新しい学校のリーダーズ、Ado、ちゃんみな、HANA、MAN WITH A MISSION 他

■【画像】司会&スタジオゲストの写真

■【画像】VTR出演アーティスト

新しい学校のリーダーズ

PHOTO BY Viola Kam（V’z Twinkle）

Ado

PHOTO BY Viola Kam（V’z Twinkle）

HANA

PHOTO BY Viola Kam（V’z Twinkle）

■関連リンク

NHK OFFICIAL SITE

https://www.nhk.or.jp/