桑木志帆の11年ぶり快挙に刺激を受けた狩野舞子がアルバトロスに挑戦！ 会心の第2打に「来るのか、来るのか、どうなのかぁ〜！！」

桑木志帆の11年ぶり快挙に刺激を受けた狩野舞子がアルバトロスに挑戦！ 会心の第2打に「来るのか、来るのか、どうなのかぁ〜！！」