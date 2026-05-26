今ドバイは大丈夫？5つ星ホテル暴落など旅行系YouTuberがUAEの「リアルな現状」を徹底レポート
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旅行系YouTuberの「おのだ」が、自身のYouTubeチャンネルを更新。中東情勢への警戒感が続く中、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイとアブダビを実際に訪れ、現地の街の様子や観光地、ホテル価格の変化について伝えた。
ドローンやミサイルによる攻撃が報じられ、日本でもUAE方面への渡航を不安視する声が上がる中での現地入り。おのだ氏は、あくまで「完全なる自己責任」としたうえで、報道だけでは見えにくい現地の空気を自身の足で確認した。
動画の中でおのだ氏は、ドバイ国際空港や市内の地下鉄、世界最大級の商業施設として知られるドバイ・モールなどを訪問。現地の様子について、「街中は驚くほど普通」と表現し、空港や交通機関、ショッピングモールなどは通常通り営業していると紹介した。
実際、現地では買い物客や観光客の姿も見られ、道路には車が行き交い、レストランや商業施設も普段通り営業している様子だったという。日本で報道だけを見ていると、ドバイやアブダビ全体が緊迫した状態にあるような印象を受けるが、少なくともおのだ氏が現地で見た範囲では、街には落ち着いた日常が流れていた。
一方で、UAEらしい最先端都市としての開発も続いている。現地では中国系の技術を活用した自動運転のロボタクシーも稼働しており、アプリで呼び出して観光地へ移動することも可能だという。アブダビでは、グランド・モスク周辺などでも利用できるといい、おのだ氏は「未来都市としての開発は今も進んでいる」と驚きを見せた。
ただし、情勢の影響がまったくないわけではない。ドバイを代表する高級ホテルとして知られる「ブルジュ・アル・アラブ」周辺にもドローンが飛来したとされ、その影響からか、同ホテルは臨時休業している様子だったという。
ブルジュ・アル・アラブは、ドバイの象徴的存在ともいえる超高級ホテル。通常であれば多くの観光客が訪れる名所だけに、そのホテルが営業を止めている光景について、おのだ氏は「現地の観光業への影響を感じる」と語った。
今回、特に印象的だったのが、ドバイやアブダビの高級ホテルの価格だ。観光客、とりわけ東アジアからの旅行者が減少している影響もあり、現地の5つ星ホテルは大きく値下がりしているという。
おのだ氏は、現在のホテル相場について「コロナ禍を思い出すような価格」と表現。本来であれば1泊5万円から10万円ほどしても不思議ではないラグジュアリーホテルが、通常の3分の1程度ともいえる価格で出ているケースが目立つと説明した。
実際にドバイでは、アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カードなどのホテル特典を活用することで、100ドル分、日本円で約1万5000円相当の館内バウチャー、朝食、客室アップグレードなどが付いた高級ホテルに、1泊約1万9000円で宿泊できるケースもあったという。
バウチャー分を差し引けば、実質的な負担は数千円程度ともいえる価格設定だ。おのだ氏は「これは相当安い」と驚きを見せ、通常期ではなかなか考えにくい水準だと語った。
また、アブダビの5つ星ホテル「フェアモント」でも、同様に100ドル分の館内バウチャーや朝食などが付いて、宿泊料金は1泊約2万3000円ほど。実質的には約8000円程度で泊まれる計算になるといい、部屋からは美しいモスクを望むこともできたという。
ドバイやアブダビといえば、世界的にも高級ホテルが集まるラグジュアリーな旅行先として知られている。そうした都市で、5つ星クラスのホテルがここまで大きく値下がりしている背景には、やはり中東情勢への警戒感による旅行需要の落ち込みがあるとみられる。
一方で、おのだ氏は、現地が落ち着いて見えるからといって、誰にでも渡航を勧められる状況ではないとも強調している。日本の大手旅行会社では、中東方面のツアーを一時中止する動きも出ており、外務省などからも最新情報を確認する必要がある。
また、万が一、紛争や戦乱に巻き込まれた場合、通常の海外旅行保険では補償対象外となる可能性もある。現地の街が平穏に見えたとしても、国際情勢は日々変化しており、リスクが完全になくなったわけではない。
おのだ氏は、今回の現地滞在を通じて、報道で伝えられる緊迫感と実際の街の空気には大きな差があると感じたという。空港や商業施設、観光地の多くは通常通り動いており、人々の日常も続いている。一方で、象徴的なホテルの休業や高級ホテルの大幅な値下がりなど、観光業への影響は確実に表れている。
渡航を検討する場合は、外務省や航空会社、旅行会社などの最新情報を確認したうえで、自分自身でリスクを判断する必要がある。おのだ氏は「現地は穏やかに見えるが、訪れるならあくまで自己責任」としたうえで、いまのドバイ、アブダビで起きているリアルな変化を伝えた。
ドローンやミサイルによる攻撃が報じられ、日本でもUAE方面への渡航を不安視する声が上がる中での現地入り。おのだ氏は、あくまで「完全なる自己責任」としたうえで、報道だけでは見えにくい現地の空気を自身の足で確認した。
動画の中でおのだ氏は、ドバイ国際空港や市内の地下鉄、世界最大級の商業施設として知られるドバイ・モールなどを訪問。現地の様子について、「街中は驚くほど普通」と表現し、空港や交通機関、ショッピングモールなどは通常通り営業していると紹介した。
実際、現地では買い物客や観光客の姿も見られ、道路には車が行き交い、レストランや商業施設も普段通り営業している様子だったという。日本で報道だけを見ていると、ドバイやアブダビ全体が緊迫した状態にあるような印象を受けるが、少なくともおのだ氏が現地で見た範囲では、街には落ち着いた日常が流れていた。
一方で、UAEらしい最先端都市としての開発も続いている。現地では中国系の技術を活用した自動運転のロボタクシーも稼働しており、アプリで呼び出して観光地へ移動することも可能だという。アブダビでは、グランド・モスク周辺などでも利用できるといい、おのだ氏は「未来都市としての開発は今も進んでいる」と驚きを見せた。
ただし、情勢の影響がまったくないわけではない。ドバイを代表する高級ホテルとして知られる「ブルジュ・アル・アラブ」周辺にもドローンが飛来したとされ、その影響からか、同ホテルは臨時休業している様子だったという。
ブルジュ・アル・アラブは、ドバイの象徴的存在ともいえる超高級ホテル。通常であれば多くの観光客が訪れる名所だけに、そのホテルが営業を止めている光景について、おのだ氏は「現地の観光業への影響を感じる」と語った。
今回、特に印象的だったのが、ドバイやアブダビの高級ホテルの価格だ。観光客、とりわけ東アジアからの旅行者が減少している影響もあり、現地の5つ星ホテルは大きく値下がりしているという。
おのだ氏は、現在のホテル相場について「コロナ禍を思い出すような価格」と表現。本来であれば1泊5万円から10万円ほどしても不思議ではないラグジュアリーホテルが、通常の3分の1程度ともいえる価格で出ているケースが目立つと説明した。
実際にドバイでは、アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カードなどのホテル特典を活用することで、100ドル分、日本円で約1万5000円相当の館内バウチャー、朝食、客室アップグレードなどが付いた高級ホテルに、1泊約1万9000円で宿泊できるケースもあったという。
バウチャー分を差し引けば、実質的な負担は数千円程度ともいえる価格設定だ。おのだ氏は「これは相当安い」と驚きを見せ、通常期ではなかなか考えにくい水準だと語った。
また、アブダビの5つ星ホテル「フェアモント」でも、同様に100ドル分の館内バウチャーや朝食などが付いて、宿泊料金は1泊約2万3000円ほど。実質的には約8000円程度で泊まれる計算になるといい、部屋からは美しいモスクを望むこともできたという。
ドバイやアブダビといえば、世界的にも高級ホテルが集まるラグジュアリーな旅行先として知られている。そうした都市で、5つ星クラスのホテルがここまで大きく値下がりしている背景には、やはり中東情勢への警戒感による旅行需要の落ち込みがあるとみられる。
一方で、おのだ氏は、現地が落ち着いて見えるからといって、誰にでも渡航を勧められる状況ではないとも強調している。日本の大手旅行会社では、中東方面のツアーを一時中止する動きも出ており、外務省などからも最新情報を確認する必要がある。
また、万が一、紛争や戦乱に巻き込まれた場合、通常の海外旅行保険では補償対象外となる可能性もある。現地の街が平穏に見えたとしても、国際情勢は日々変化しており、リスクが完全になくなったわけではない。
おのだ氏は、今回の現地滞在を通じて、報道で伝えられる緊迫感と実際の街の空気には大きな差があると感じたという。空港や商業施設、観光地の多くは通常通り動いており、人々の日常も続いている。一方で、象徴的なホテルの休業や高級ホテルの大幅な値下がりなど、観光業への影響は確実に表れている。
渡航を検討する場合は、外務省や航空会社、旅行会社などの最新情報を確認したうえで、自分自身でリスクを判断する必要がある。おのだ氏は「現地は穏やかに見えるが、訪れるならあくまで自己責任」としたうえで、いまのドバイ、アブダビで起きているリアルな変化を伝えた。
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チャンネル情報
旅行系YouTuberのおのだです！飛行機、海外・国内旅行の動画を投稿中！ 1986年生まれ。神戸出身、現在は東京を拠点に活動しています。