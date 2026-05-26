森愉生が単独首位でハーフターン！久世夏乃香らが1打差で追走【マイナビ ネクヒロ第7戦】
＜Norton Next Generation Tournament（1日競技）◇26日◇成田ゴルフ倶楽部（千葉）◇6,453ヤード・パー72＞マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第7戦「Norton Next Generation Tournament」が千葉県にある成田ゴルフ倶楽部で開幕。前半を終えて森愉生が４アンダーで単独首位に立った。
超超大混戦！優勝争いLIVE配信 ネクヒロ第7戦
1打差の2位タイに林亜莉奈、森田彩音、古賀衣桜、川畑優菜、佐藤美優、久世夏乃香が続く混戦模様。2アンダー8位タイには前回の成田GC大会を制した桑村美穂ら6名が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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