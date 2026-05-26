久常涼と平田憲聖が約1600万円獲得 復活Vのクラークは2.9億ゲット【米国男子賞金ランキング】
米国男子ツアー「ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
〈写真〉世界1位との共通点 久常涼は左サイトで引っ張る
今大会で2年ぶりの復活Vを挙げたウィンダム・クラーク（米国）が185万4000ドル（約2億9460万円）を獲得。今季通算を284万4686ドル（約4億5200万円）として、47人抜きとなる31位に急浮上した。19位タイに入った平田憲聖と久常涼は10万597ドル（約1600万円）を加算。平田は8ランクアップの147位、久常は1ランクダウンの33位につけた。出場しなかった松山英樹は今季304万2294ドル（約4億8350万円）で25位をキープ。金谷拓実は131→133位、中島啓太は164位→171位に後退した。ランキング1位は今季2勝のキャメロン・ヤング（米国）がキープ。世界1位のスコッティ・シェフラー（米国）は3位から2位に浮上した。
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〈写真〉世界1位との共通点 久常涼は左サイトで引っ張る
今大会で2年ぶりの復活Vを挙げたウィンダム・クラーク（米国）が185万4000ドル（約2億9460万円）を獲得。今季通算を284万4686ドル（約4億5200万円）として、47人抜きとなる31位に急浮上した。19位タイに入った平田憲聖と久常涼は10万597ドル（約1600万円）を加算。平田は8ランクアップの147位、久常は1ランクダウンの33位につけた。出場しなかった松山英樹は今季304万2294ドル（約4億8350万円）で25位をキープ。金谷拓実は131→133位、中島啓太は164位→171位に後退した。ランキング1位は今季2勝のキャメロン・ヤング（米国）がキープ。世界1位のスコッティ・シェフラー（米国）は3位から2位に浮上した。
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