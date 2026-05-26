フィアット好き集まれ！ “聖地トリノへの旅”が当たる特別キャンペーンを6月30日まで開催
「PASSPORT TO TORINO BY FIAT」メインビジュアル
フィアット正規ディーラーで、スタンプラリーを達成しよう！
フィアットに乗ると、日常はちょっとだけ非日常になる。近所のコンビニへ向かう数分も、交差点で信号待ちをしている時間も、なんだかちょっと楽しい。クルマというより、“暮らしを楽しむための相棒”なのかもしれない。
そんなフィアットが5月1日からスタートしたのが、“イタリアを旅する気分”をそのまま楽しめる体験型キャンペーン「PASSPORT TO TORINO BY FIAT」。期間中は、全国のFIAT正規ディーラーと、フリーマガジン『イタリア好き』配布店舗でオリジナルパスポートを配布中だ。
参加者はスタンプを集めながら、FIATの世界観を体験していく。4つのスタンプをコンプリートすると、待っているのはフィアット発祥の地・トリノへの旅。抽選で2組4名が招待されるという、なんともイタリア車らしい“人生を楽しむ余裕”にあふれたキャンペーンとなっている。
スタンプラリーはどんな内容なのか、さっそく紹介しよう。
【STAMP 1】
旅の始まり（パスポート受取）
まずは、全国のフィアット正規ディーラー、またはイタリア人の暮らしや生き方を発信しているフリーマガジン『イタリア好き』配布店で、キャンペーンのパスポートを受け取ろう！
【STAMP 2】
FIATの世界を知る（来場）
2つ目のスタンプは、フィアット正規ディーラーを訪れ、アンケートに回答することで獲得。これだけでもイタリアの老舗チョコレート店「Venchi（ヴェンキ）」の人気メニュー「チョコビア」がプレゼントされる。
【STAMP 3】
FIATを体験する（試乗）
3つ目のスタンプは、フィアットモデルに試乗することで獲得。気になるモデルに試乗して、フィアットオリジナルのラゲッジタグを手に入れよう。
【STAMP 4】
あなたらしいFIATを見つける
最後のスタンプは、フィアットモデルの成約で獲得。4つすべてのスタンプを集めた人の中から抽選で2組4名が、フィアットの故郷・トリノで開催されるブランド体験プログラムへ招待される。
旅行チケットには渡航費と宿泊費も含まれており、フィアットの歴史を学べる博物館「Centro Storico Fiat」への訪問をはじめ、特別な体験が用意されている。
フィアットというブランド名は、「Fabbrica Italiana Automobili Torino」の頭文字に由来する。つまり、“トリノのイタリア自動車工場”という意味。そのルーツを実際に現地で味わえたら、ファンにとって最高の思い出になるだろう。
INFORMATION
PASSPORT TO TORINO BY FIAT
開催期間：2026年5月1日～6月30日まで
キャンペーンサイト
https://www.fiat-jp.com/campaign/Passport-to-Italy/#passport