「PASSPORT TO TORINO BY FIAT」メインビジュアル

フィアット正規ディーラーで、スタンプラリーを達成しよう！

フィアットに乗ると、日常はちょっとだけ非日常になる。近所のコンビニへ向かう数分も、交差点で信号待ちをしている時間も、なんだかちょっと楽しい。クルマというより、“暮らしを楽しむための相棒”なのかもしれない。

そんなフィアットが5月1日からスタートしたのが、“イタリアを旅する気分”をそのまま楽しめる体験型キャンペーン「PASSPORT TO TORINO BY FIAT」。期間中は、全国のFIAT正規ディーラーと、フリーマガジン『イタリア好き』配布店舗でオリジナルパスポートを配布中だ。

参加者はスタンプを集めながら、FIATの世界観を体験していく。4つのスタンプをコンプリートすると、待っているのはフィアット発祥の地・トリノへの旅。抽選で2組4名が招待されるという、なんともイタリア車らしい“人生を楽しむ余裕”にあふれたキャンペーンとなっている。

スタンプラリーはどんな内容なのか、さっそく紹介しよう。

【STAMP 1】

旅の始まり（パスポート受取）

まずは、全国のフィアット正規ディーラー、またはイタリア人の暮らしや生き方を発信しているフリーマガジン『イタリア好き』配布店で、キャンペーンのパスポートを受け取ろう！

【STAMP 2】

FIATの世界を知る（来場）

2つ目のスタンプは、フィアット正規ディーラーを訪れ、アンケートに回答することで獲得。これだけでもイタリアの老舗チョコレート店「Venchi（ヴェンキ）」の人気メニュー「チョコビア」がプレゼントされる。

【STAMP 3】

FIATを体験する（試乗）

3つ目のスタンプは、フィアットモデルに試乗することで獲得。気になるモデルに試乗して、フィアットオリジナルのラゲッジタグを手に入れよう。

【STAMP 4】

あなたらしいFIATを見つける

最後のスタンプは、フィアットモデルの成約で獲得。4つすべてのスタンプを集めた人の中から抽選で2組4名が、フィアットの故郷・トリノで開催されるブランド体験プログラムへ招待される。

旅行チケットには渡航費と宿泊費も含まれており、フィアットの歴史を学べる博物館「Centro Storico Fiat」への訪問をはじめ、特別な体験が用意されている。

フィアットというブランド名は、「Fabbrica Italiana Automobili Torino」の頭文字に由来する。つまり、“トリノのイタリア自動車工場”という意味。そのルーツを実際に現地で味わえたら、ファンにとって最高の思い出になるだろう。

INFORMATION

PASSPORT TO TORINO BY FIAT

開催期間：2026年5月1日～6月30日まで

キャンペーンサイト

https://www.fiat-jp.com/campaign/Passport-to-Italy/#passport