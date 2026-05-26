「キタニタツヤのANN0」6月末で終了へ「精神や体力面でもなかなかの負荷」理由を説明
【モデルプレス＝2026/05/26】ソロアーティストのキタニタツヤが5月25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週火曜／深夜3時〜）に出演。番組が6月末をもって終了することを報告した。
【写真】キタニタツヤ、終了報告放送での貴重ショット
キタニは、放送中盤に「ここで番組からのお知らせがあります」と切り出し、「来月6月29日の生放送をもって最終回を迎えることになりました」と発表。理由については「びっくりしていると思います。相当悩んだんですけれども…創作活動やライブ活動と並行しまして、毎週オールナイトにも全力投球することが、精神や体力面でもなかなかの負荷となっており」と打ち明け、「私の方から『一区切りつけさせてくれ』と申し出ました」と語った。
続けて「つまり体力の限界。気力もなくなり」と昭和の大横綱・千代の富士さんの引退会見と同じフレーズを用いてコメントしたキタニ。「世界で1番かっこいい去り際と言われるやつ（笑）そのオマージュをここでしました」と解説していた。
6月末というタイミングで終了となったことについては、「去年くらいの時点で、『来年で区切りをつけたいです』とお伝えしていたのですが、いろんなパズルが合って、キリのいいタイミングが…」と話しつつ「キリのいいタイミングじゃないよね？」と自らツッコミ。「『なんでこの時期！？』ってなるよね。ごめん！」「6月終わりってめちゃくちゃキモい！」と自虐していた。さらに、放送内では鼻の手術をすることも明らかにし、「音楽も1〜2か月くらい休ませてもらう」と話していた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆キタニタツヤ「ANN0」6月末で終了
キタニは、放送中盤に「ここで番組からのお知らせがあります」と切り出し、「来月6月29日の生放送をもって最終回を迎えることになりました」と発表。理由については「びっくりしていると思います。相当悩んだんですけれども…創作活動やライブ活動と並行しまして、毎週オールナイトにも全力投球することが、精神や体力面でもなかなかの負荷となっており」と打ち明け、「私の方から『一区切りつけさせてくれ』と申し出ました」と語った。
◆キタニタツヤ、6月末終了の理由明かす
6月末というタイミングで終了となったことについては、「去年くらいの時点で、『来年で区切りをつけたいです』とお伝えしていたのですが、いろんなパズルが合って、キリのいいタイミングが…」と話しつつ「キリのいいタイミングじゃないよね？」と自らツッコミ。「『なんでこの時期！？』ってなるよね。ごめん！」「6月終わりってめちゃくちゃキモい！」と自虐していた。さらに、放送内では鼻の手術をすることも明らかにし、「音楽も1〜2か月くらい休ませてもらう」と話していた。（modelpress編集部）
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