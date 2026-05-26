レンジャーズ戦で6回無安打無失点

【MLB】アストロズ ー レンジャーズ（日本時間26日・アーリントン）

アストロズの今井達也投手は25日（日本時間26日）、敵地のレンジャーズ戦に先発し、今季2勝目（2敗）を挙げた。渡米後最長の6回を無安打無失点に抑え、チームは継投によるノーヒットノーランを達成した。チームは大勝した。

今井は粘りの投球となった。初回、先頭から2者連続四球を与えたが、ニモを二ゴロ併殺に。同2死一、三塁ではカーターを中飛に打ち取り、なんとかゼロで立ち上がった。

2、3回と3者凡退に。4回は先頭に四球を与えたが、デュランを二ゴロ併殺に仕留めた。5、6回は3人ずつで片付け、6回無安打無失点。4四球は渡米後ワーストタイだったが、痛打を許さなかった。防御率6.17。

97球と球数が多かったため6回降板となった。7回はスティーブン・オカートが無安打に抑え、アリンバー・サンタが8回からの2イニングを無安打に仕留めた。MLBの継投ノーノーはカブスの今永昇太投手が先発した2024年9月4日（同5日）のパイレーツ戦以来。今季は初めてだ。

今井は右腕の疲労から復帰した12日（同13日）の本拠地・マリナーズ戦から自身2連敗中だったが、4月4日（同5日）の敵地・アスレチックス戦以来の勝ち星となった。快挙達成に敵地は騒然。今井らはグラウンド上でチームメートと抱き合って喜んだ。（Full-Count編集部）