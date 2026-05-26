3モーター合わせて1169ps/2000Nmを発揮！

メルセデスAMG GT 63 4ドアクーペ｜Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé

新型「GT 4ドアクーペ」は、メルセデスAMGがパフォーマンスを再定義するべく生み出された。極限のパワー、圧倒的な連続性能、非常に精密なドライビングダイナミクス、そしてスリリングなドライビングエクスペリエンスを備えたこの新しい4ドアスポーツカーは、パフォーマンスとドライビングプレジャーを新たなレベルへと引き上げる。

新型GT 4ドアクーペは、2025年6月に公開された「コンセプトAMG GT XX」を市販車に昇華させたモデルと言って間違いないだろう。

コンセプトAMG GT XXで初めて用いられた新世代EV用プラットフォーム「AMG.EA（AMGエレクトリック・アーキテクチャー）」に、革新的な駆動技術であるアキシャルフラックスモーターを搭載。軸方向磁束モーターと言い換えられるこのモーターは、磁場が回転軸と平行な方向に流れる構造で、薄くコンパクトながら、従来のモーターに比べて圧倒的な高出力・高トルクを実現できるのが特徴だ。

このモーターをフロントに1基、リヤに2基配し、上位グレード「GT 63」の場合、システム総合で最高出力860kW（1169ps）、最大トルク2000Nm（203.9kgf-m）という驚異的なスペックを実現。これを原動力に2460kgのボディを、停止状態からわずか2.1秒で100km/hに到達させる加速性能を発揮する。オプションのドライバーズパッケージを装備すれば最高速は300km/hに届く。「GT 55」の場合は、システム総合で最高出力600kW（816ps）、最大トルク1800Nm（183.5kgf-m）を発揮し、0-100km/h加速を2.5秒でこなす。

「AMGFORCE S+」モードでは、AMGならではの本格的なV8エンジンサウンドを奏で、変速時のトラクションコントロールの中断など、触覚的な没入感あふれる体験を提供する。中央のチューブデザインに配置されたドライバーディスプレイは、高性能V8スポーツカーの感覚を完璧に再現。このモードを有効にすると、まるでハイパワーV8エンジンカーに乗っているかのような感覚とサウンドが味わえる。

バッテリーはF1の技術に基づいた800Vの高電圧タイプで、容量は正味106kWh。最大700kmの一充電航続距離を実現しつつ、わずか10分で460km以上走れるエネルギーチャージが可能。バッテリー残量10%から80%まで充電するのに必要な時間は11分だ。

全長約5.1mのダイナミックなファストバックスタイル

メルセデスAMG GT 63 4ドアクーペ｜Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé

全長5094×全幅1959×全高1411mm、ホイールベース3040mmという寸法が与えられたボディのエクステリアは、ダイナミックなファストバックスタイル、長く低く構えたフロントフード、急角度のフロントガラス、そして特徴的なリヤディフューザーによって形作られており、最大限のスポーティさを大胆に主張。車体下部にバッテリーを搭載しているにもかかわらず、内燃機仕様の従来型より40mm低く設計されている。空気抵抗係数（Cd値）は0.22だ。

とりわけ目を引くのがフロントデザイン。AMG専用の縦型スラットグリルは、オプションで初めてイルミネーションが選択可能となり、さらに進化した凹型形状となっている。同様にイルミネーションが点灯する中央配置のメルセデス・スターと、星型のデイタイムランニングライトを備えたヘッドライトは、独特のライトシグネチャーを生み出し、確かな存在感を放つ。

ボンネットはモータースポーツ由来のパワードームが備わり、AMGのスポーツカーDNAを明確に示している。サイドビューでは、スポーティなデザイン言語が続き、低いフロントからは大きく張り出したフェンダーが伸びている。フラットで細長いキャビンには3分割のウインドウグラフィックが施され、力強いリヤショルダーの上にしっかりと収まっている。スポーツカーの伝統に忠実に、ドアミラーはドアに直接取り付けられており、フラッシュフィットのドアハンドルは空力的な洗練さを強調。大きなホイールと長いホイールベースは、スポーティなプロポーションをさらに際立たせている。

上空から見ると、キャビンが後方に向かって細くなる形状が見て取れ、車体全体に非常にワイドでスポーティなショルダーラインが与えられていることがわかる。

タービンデザインの6つの円形テールライトには星型のグラフィックが施され、スポーツカーならではのリヤビューを際立たせている。オプションで選択可能なライトストリップを追加テールライトとして使用すれば、さらにスポーティなルックスを演出できる。

驚異的なパワーを路面に最適に伝えるため、エアロダイナミクスはあらゆる走行状況に瞬時に適応し、最高のダイナミクスと効率を実現。アンダーボディにはふたつのアクティブ・エアロキネティクス・ベンチュリフロープレート、そしてアクティブ・エアロキネティクス・リヤディフューザーなど、いくつかの革新的な新開発技術が採用されている。

テールエンドにシームレスに統合された可動式リヤスポイラーは、車速80km/h以上になるとせり上がり走行安定性を最適化するか、空気抵抗を低減する。システムがダイナミックな走行を検知すると、スポイラーは最も急な角度となり、ダイナミックでありながら安全な走行体験の提供に寄与する。

ドライビング体験を中心に据えたコックピット設計

メルセデスAMG GT 63 4ドアクーペ｜Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé

インテリアはドライビング体験を中心に据えて設計。真のスポーツカーの特徴である低く、完璧に一体化したシートポジションは、2ドアのメルセデスAMG GTなどを彷彿とさせる、集中力と感情的なドライビングフィールを瞬時に伝える。操作系全体は、運転に関わるすべての機能を直感的に操作できる設えだ。

インストルメントパネルは、ドライバーエリアと若干オフセットされたパッセンジャーエリアに分かれた、視覚的に連続性のあるワイドなディスプレイユニットが特徴。10.2インチのインストルメントクラスターと14.0インチのマルチメディアモニターからなる鮮明なドライバーディスプレイは、「シームレスガラス」デザインで一体化されている。

マルチメディアモニターは、ドライバーに向けて人間工学的に角度が調整されており、最適な視認性と直感的な操作性を実現。助手席側にも独自のコンテンツを表示する14.0インチのディスプレイが用意されており、助手席の乗員もスポーティなデジタル体験に没頭できる。

左右のガラス面には、特徴的なチェーンリンクデザインの大型円形エアベントを調和的に配置。アンビエント照明システムの一部として、ナイトモードでは自由に選択可能な色で光る。亜鉛メッキされたエアアウトレットは、堅牢な金属の美しさと洗練されたハイテク感を融合させ、デジタルとアナログの世界をシームレスにつなぐ架け橋となっている。

独自設計のセンターコンソールは美しさと機能性が両立。特筆すべきは、3つのハプティック・ドライビングダイナミクス・ロータリーコントローラー（AMGレースエンジニア・コントロールユニット）。ダイヤルを回すだけで、レスポンス、トラクション／スリップ、コーナリング特性を直感的に操作できる。この3つのノブは人間工学に基づいてドライバー側に角度がつけられており、最高の操作性と直感的な触覚体験を実現する。デザインはエクステリアのエアベントの特徴的な外観を反映したものだ。

センターコンソールには、収納スペース付きのアームレストと、スマートフォンを高速ワイヤレス充電できるふたつの充電トレイが備わる。直感的な操作性を実現するため、ふたつのイルミネーション付きカップホルダーは充電トレイとは別に配置されている。センターコンソールの前部は、立体的に立ち上がるリアルメタル調のウィングレットが特徴で、中央のエアベントユニットを囲むようにデザイン。ミニマルなエアベントのデザインは、インストルメントパネルの目立つふたつの外側エアベントとの刺激的なコントラストを生み出している。

メルセデスAMG GT 63 4ドアクーペ｜Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé

AMGライト演出を備えた「スカイコントロール」パノラミックガラスルーフは、開放感あふれるキャビン空間にひと役買っている。大きなガラス面はリヤウインドウまで伸びており、透明と不透明を切り替えられる。これを可能にするため、パノラマルーフは個別に切り替え可能なセグメントに分割されている。これにより、乗員は好みに合わせて、どれだけの光と視界を取り入れるかを自由に選択できる。

夜間には前席頭上にAMGのエンブレムが光り、ルーフ全体にはモータースポーツをイメージしたレーシングストライプが描かれ、車内のアンビエントライトと調和して輝く。

SPECIFICATIONS

メルセデスAMG GT 63 4ドアクーペ｜Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé

ボディサイズ：全長5094×全幅1959×全高1411mm

ホイールベース：3040mm

乗車定員：4人（オプションで5人乗りを設定）

荷室容量：前41L／後415L

車両重量：2460kg

モーター最高出力：860kW（1169ps）［600kW（816ps）］

モーター最大トルク：2000Nm（203.9kgf-m）［1800Nm（183.5kgf-m）］

駆動方式：4WD

バッテリー容量：106kWh

一充電航続距離：最大696［700］km

0-100km/h加速：2.1［2.5］秒

0-200km/h加速：6.4［8.7］秒

最高速度：300km/h（ドライバーズパッケージ装備車）

※諸元は欧州仕様値。［ ］内はGT 55