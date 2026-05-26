お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が昨年7月、自身のXで歌手でタレントのあのに言及していたことがSNS上で話題になっている。

あのは18日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」の中で、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木紗理奈（48）だと告白した。放送後、鈴木が自身のインスタグラムのストーリーズで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と不快感をあらわにし「普通にいじめやん」と怒りを表明する事態となった。

またテレ朝は22日「スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました」と謝罪。23日に改めて謝罪声明を出した上で「現在、放送に関しまして多くのご意見を頂戴しておりますが、この度の責任はすべて番組制作側にあり、鈴木様、あの様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを改めて深くお詫び申し上げます」としていた。

しかしあのは23日午後7時すぎにXを更新し、これまでも番組側に対し不本意に思う状況があったことなどを明かした上で、「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」「今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです」などと降板宣言する事態に発展してしまった。

真栄田は昨年7月31日に更新したXで「TVを観ててふと。誰も、あのちゃんにものを言えなくなっている。第二の、、の雰囲気がある。やだぁ。。と、内間が言っています。僕は世界が平和であればとしか思ってません」とポスト。真栄田は実名こそ出していないが、当時、女性お笑いタレントへの不適切な文言を含む投稿をした件で論議を呼んでいた、フワちゃんにかけた投稿ではないかとX上などで推測を呼んでいた。

真栄田のこのポストはここ数日、多くのコメントが書き込まれており、一部ユーザーが今月24日に「この時はまだ誰も真意を知る由はなかったのがリプ欄から出てて、予言すごすぎる」と書くと、真栄田は同日「ツイート消されてるが、本人が犬笛ふいて、ファンが集まっておれは噛みちぎられたけどな」と独特の表現で当時の反響を明かした。このほかにも「先見の明すごすぎ」「これ今思えば先見の明あるね？？」「やばいっ！スリムクラブ予言でた！！」などとさまざまな反響の声が寄せられている。