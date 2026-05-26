近頃、有名芸能人の"二世"の活躍が目立っているという。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、令和の時代に輝く"二世"について分析します。

【写真を見る】本木雅弘（60）と内田也哉子（50）の長男・UTA

「二世」が上乗せられ、さらなるニュースとなることも

先日、試写会で見た「新しい地図」の稲垣吾郎さん（52才）、草なぎ剛さん（51才）、香取慎吾さん（49才）がトリプル主演の映画『バナ穴 BANA_ANA』（初夏公開予定）に出演している、小澤征悦さん（51才）と趣里さん（35才）。

フランスで開催された『第79回カンヌ国際映画祭』のコンペティション部門に出品された映画『ナギダイアリー』（9月25日公開）のフォトコールと記者会見に登壇した、主演の松たか子さん（48才）と共演の石橋静河さん（31才）。

いずれも文句ナシの実力派俳優であり、立て続けに話題作に出演されているのでうっかり共通点を忘れてしまうのですが、この4人の俳優さんは皆「二世」です。

2000年代から2010年代にかけて、芸能界で大きな話題を呼ぶようになった「二世」ブーム。

近年も、三浦りょう太さん（28才、父は三浦知良さん・59才）、谷原七音さん（22才、父は谷原章介さん・53才）、野村康太さん（22才、父は沢村一樹さん・58才）、北村将清さん（31才、父は北村一輝さん・56才）。そして、積極的に公表はされていませんがMr．Childrenの桜井和寿さん（56才）を父に持つ櫻井海音さん（25才）……と話題の「二世」が続々誕生しています。

そして彼らは話題を振りまき続けるのです。

2月13日、『ぽかぽか』（フジテレビ系）に映画『教場 Reunion／Requiem』のPRで中山秀征さん（58才）の長男・中山翔貴さん（27才）が出演した際のこと。MCのハライチのお二人がヒデさん（秀征さん）の事務所の後輩だったこともあるのでしょうか、映画の共演者で一緒に番組に出演した綱啓永さん（27才）が置いてけぼりに……。トークの割合は8：2ぐらいで翔貴さんが占めました。

シングルになった黒木メイサさん（37才）と格闘家の三浦孝太さん（23才、父は三浦知良さん）の熱愛報道も、「二世」ということが上乗せされて、さらなるニュースとなっているのです。

もちろん、こうした少々面倒な事情を、軽やかに鮮やかに突破してくる「二世」もいらっしゃいます。

5月16日、ヒデさんは次男の中山脩悟さん（22才）の主演舞台『あゝ同期の桜』（8月13日より三越劇場）が、自身がMCを務める『シューイチ』（日本テレビ系）で紹介され、照れ笑い。

7月2日より世界独占配信されるNetflixシリーズ『ガス人間』のガス人間役に抜擢されたことが5月13日に発表されたUTAさん（28才）。6月12日に還暦記念フォトブック『awai 刹那と永遠のまにまに』が発売される俳優の本木雅弘さん（60才）とエッセイストの内田也哉子さん（50才）の長男で、祖父母は内田裕也さん（享年79）と樹木希林さん（享年75）。2018年、モデルとしてフランスのモデルエージェンシーと契約し、パリ・ファッションウィークでランウェイを闊歩したUTAさんの満を持しての俳優デビューです。

ファミリー大集合で雑誌の表紙を飾られた"元祖"でもありましたよね。

芸能史に残るバッシングを乗り越えた家族

モデル、俳優といえば昨年3月、1st写真集『Lila』（小学館）を発売した窪塚愛流さん（22才）は、現在、お父さまの窪塚洋介さん（47才）とユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「Discover U!!!」のCMで共演中。お父さまのキャラクターを考えると、息子さんと、しかも人気テーマパークのCMに出演するなんてかなり意外な気がしますが、お二人の平和な笑顔から幸せそうな親子関係が画面から伝わってくるのも事実です。

ちょうど1年前、愛流さんとはあるかたのご葬儀で前後の席になったのですが、彼ならではのご挨拶がきちんとできていらして、悲しさの渦中にも、ほっこりさせられたのを覚えています。きっとご両親の教えがすばらしいのでしょうね。

ほっこりといえば、2か月ほど前、某スーパーマーケットで偶然お会いしてお話しさせていただいた水谷豊さん（73才）は、ご自身が企画・監督・脚本・プロデュース・主演の1人5役を務めた映画『Piccola felicità〜小さな幸せ〜』（公開中）で娘の趣里さんと共演したことが話題になりました。

趣里さんは昨年、歌手としてお母さまの伊藤蘭さん（71才）の全国ツアーにサプライズ出演。5月30、31日の蘭さんのツアー『Dance on！ Love on！』でも共演が決定しています。

さらに、『女性セブン』で既報済みですが、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）では、主演の仲野太賀さん（33才）の父で俳優の中野英雄さん（61才）の出演が内定しているそうですよね。

ちなみに『豊臣兄弟！』には緒形直人さん（58才）と仙道敦子さん（56才）の長男・緒形敦さん（29才）も出演しています。

CM共演では、杉浦太陽さん（45才）と辻希美さん（38才）夫妻が、長女の希空さん（18才）と3人で『AEON Pay』に揃って出演。

5児のママである辻ちゃんは、芸能史に残るバッシングを乗り越えて、プライベートを発信するプロになったことで、希空さんも伸び伸び活動をしているようにお見受けします。

究極は、美男美女の息子さん・娘さんが全員俳優となった藤岡弘、さん（80才）ファミリーでしょうか。天翔愛さん（24才）、藤岡真威人さん（22才）、天翔天音さん（20才）、藤岡舞衣さん（18才）は現在、『洋服の青山』のCM出演やイベントに揃って登壇されています。もちろん、ファミリーの人気はうなぎ上りです。

「二世」が立派に巣立つと親御さんも気兼ねなく振る舞えるのかもしれません。

ブームから約四半世紀。

「二世」と親御さんは間違いなく進化しています。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2026年6月4日号