テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）での発言をめぐって騒動の渦中にある、歌手でタレントの「あのちゃん」こと、あのと、タレント鈴木紗理奈（48）が、29日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」で“共演”することが、25日までに番組サイトで告知された。

同番組サイトでは、29日の放送で、「ユニクロとコラボ！初夏の親子コーデ対決」と題した、Snow Manメンバーがコーデを競う企画を告知。ゲストとして、あの、鈴木、河北麻友子、村重杏奈、森香澄が出演すると告知された。

予告動画にも2人が登場。スタジオで鈴木が「めちゃくちゃオシャレ」とコーデを称賛したり、あのが「ユニクロさんを、どうやってここまでいやらしく…」と、毒舌まじりにコメントする場面がおさめられている。

「あのちゃんねる」では18日放送の企画で、あのが「嫌いな芸能人」を聞かれ鈴木を名指し。これに対し、鈴木が自身のインスタグラムで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と不快感をあらわにし「普通にいじめやん」と怒りを表明する事態となっていた。

同局は22日に「スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて反省しております」などと謝罪。一方、あのは、23日のX投稿で、番組との間で表現を巡ってのやりとりがあったと説明。「それでも改善されず、自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてくださいというところまで腹割って話させてもらっていました」と明かした。その上で「それから番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました。でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と、降板の意思を宣言していた。

「それSnow Man−」は騒動発覚前の収録とみられる。