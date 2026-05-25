元AKB48でタレントの西野未姫（27）とお笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱（58）が25日、それぞれのYouTubeチャンネルを更新。今月誕生した第2子長男の名前を発表した。

西野が更新した動画では、冒頭で「今（山本）圭が出生届を出しに行っています」と報告。自宅に戻って来た山本が筆で書き上げ、「頑馬（がんば）」と命名したことを明かし、「山本頑馬になりました」と発表した。

山本は「今年は午年ということもありますので、午年になれば駆け抜けると」と説明。山本が命名したことも明かした。

長女の際はすぐに名前が決まったものの、今回はかなり時間を要したという。西野は「最初、和空（わく）くんがいいと思ってたんです。笑という字も入れたかったの」と自身の案も披露。しかし、山本が芸人であることから「笑はちょっと直接的すぎる」こと、さらに笑空（わく）の画数があまりよくなかったことから、採用は見送られた。

西野と山本は2022年11月に結婚。24年10月に第1子長女・にこりさんが誕生し、今月8日に第2子長男が誕生した。