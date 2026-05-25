アイドルグループ、運営運転の車が高速道路で単独事故 メンバー1人が怪我で一時入院＆今後のイベントは中止・辞退へ
【モデルプレス＝2026/05/25】長崎県を拠点に活動するローカルアイドルグループ・MilkShake（ミルクセーキ）の公式X（旧Twitter）が25日、更新された。メンバーが同乗している車両が高速道路上で単独事故を起こし、けが人が出たことを報告した。
【写真】交通事故により脱臼し一時入院した美人アイドル
公式Xでは「昨夜（5／24）イベント終了後の帰宅途中、メンバーが同乗し、運営が運転する車両が、高速道路上でガードレールに接触する単独事故を起こしました」と報告。「あさみ・せいなは受診し、様子をみながら帰宅しました。こころが右肩を脱臼して一晩入院・治療し、本日正午すぎに退院、今後は通院しながら治療を続けます」と、メンバーの可恋こころが一時入院したことを伝えた。
また、事故の原因について「警察の方の実況見分などで、右前のタイヤがパンクしていて、事故前のパンクなのか、事故の衝撃でパンクしたのかはわからないため、パンクが原因でハンドルをとられた可能性もあるものの、『居眠り運転やわき見運転ではないのはわかるが、運転者のなんらかの運転ミス』との見立てをいただきました」と説明。今回の事態を受け、「長い活動の中で車での遠征は日常で、今まで無事故であったことは当然だと思っていましたし、メンバーを無事に送り届けることが一番の仕事だと思っていたのですが、結果的にこのような事故を起こしてしまい、メンバーにも大切な娘さんをお預けいただいているご家族にも、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ファンのみなさんにもたくさんのご心配をおかけし、関係各所にもご迷惑をおかけすることとなり、本当に申し訳ありません」と謝罪した。これに伴い、複数のイベントやライブを開催中止や出演辞退とすることが発表された。（modelpress編集部）
【事故のご報告と今後のスケジュールについて】
昨夜（5／24）イベント終了後の帰宅途中、メンバーが同乗し、運営が運転する車両が、高速道路上でガードレールに接触する単独事故を起こしました。あさみ・せいなは受診し、様子をみながら帰宅しました。こころが右肩を脱臼して一晩入院・治療し、本日正午すぎに退院、今後は通院しながら治療を続けます。
警察の方の実況見分などで、右前のタイヤがパンクしていて、事故前のパンクなのか、事故の衝撃でパンクしたのかはわからないため、パンクが原因でハンドルをとられた可能性もあるものの、「居眠り運転やわき見運転ではないのはわかるが、運転者のなんらかの運転ミス」との見立てをいただきました。
運営としては、長い活動の中で車での遠征は日常で、今まで無事故であったことは当然だと思っていましたし、メンバーを無事に送り届けることが一番の仕事だと思っていたのですが、結果的にこのような事故を起こしてしまい、メンバーにも大切な娘さんをお預けいただいているご家族にも、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ファンのみなさんにもたくさんのご心配をおかけし、関係各所にもご迷惑をおかけすることとなり、本当に申し訳ありません。
つきましては、今週および来週末予定の
〈5／30 定期ライブ〉→開催中止
〈5／31 秘密・INSA〉→出演辞退
〈6／7 撮影会・オフ会〉→開催中止
とさせていただきます。
今後の活動につきましては、メンバーの心身の状況等を踏まえ、彼女たちの意向に沿って検討し、別途ご報告させていただきます。
このたびは本当に申し訳ありません。
MilkShake（ミルクセーキ）
運営 林田静
【Not Sponsored 記事】
【写真】交通事故により脱臼し一時入院した美人アイドル
◆MilkShake、運営運転の車が高速道路で単独事故
公式Xでは「昨夜（5／24）イベント終了後の帰宅途中、メンバーが同乗し、運営が運転する車両が、高速道路上でガードレールに接触する単独事故を起こしました」と報告。「あさみ・せいなは受診し、様子をみながら帰宅しました。こころが右肩を脱臼して一晩入院・治療し、本日正午すぎに退院、今後は通院しながら治療を続けます」と、メンバーの可恋こころが一時入院したことを伝えた。
◆全文
【事故のご報告と今後のスケジュールについて】
昨夜（5／24）イベント終了後の帰宅途中、メンバーが同乗し、運営が運転する車両が、高速道路上でガードレールに接触する単独事故を起こしました。あさみ・せいなは受診し、様子をみながら帰宅しました。こころが右肩を脱臼して一晩入院・治療し、本日正午すぎに退院、今後は通院しながら治療を続けます。
警察の方の実況見分などで、右前のタイヤがパンクしていて、事故前のパンクなのか、事故の衝撃でパンクしたのかはわからないため、パンクが原因でハンドルをとられた可能性もあるものの、「居眠り運転やわき見運転ではないのはわかるが、運転者のなんらかの運転ミス」との見立てをいただきました。
運営としては、長い活動の中で車での遠征は日常で、今まで無事故であったことは当然だと思っていましたし、メンバーを無事に送り届けることが一番の仕事だと思っていたのですが、結果的にこのような事故を起こしてしまい、メンバーにも大切な娘さんをお預けいただいているご家族にも、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ファンのみなさんにもたくさんのご心配をおかけし、関係各所にもご迷惑をおかけすることとなり、本当に申し訳ありません。
つきましては、今週および来週末予定の
〈5／30 定期ライブ〉→開催中止
〈5／31 秘密・INSA〉→出演辞退
〈6／7 撮影会・オフ会〉→開催中止
とさせていただきます。
今後の活動につきましては、メンバーの心身の状況等を踏まえ、彼女たちの意向に沿って検討し、別途ご報告させていただきます。
このたびは本当に申し訳ありません。
MilkShake（ミルクセーキ）
運営 林田静
【Not Sponsored 記事】