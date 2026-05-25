TWICEサナ、美脚＆胸元のぞく衣装姿にファン悶絶「スタイル最強」「セクシー」
【モデルプレス＝2026/05/25】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が5月25日、自身のInstagramを更新。ツアー中のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳TWICEメンバー「破壊力すごい」美脚＆胸元輝く衣装姿
現在ワールドツアー中のTWICE。この日の投稿でサナは、5月23日のベルリン公演でのオフショットを複数枚投稿。薄いピンク色のとろみ素材のシャツと同じ素材のコート姿にインカムを装着した姿や、ツアーのタイトルである「THIS IS FOR」とプリントされたビッグシルエットのオフショルダートップス姿を公開し美しいデコルテやスラリと伸びた脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「うーん、美しい！」「セクシー」「スタイル最強」「脚が綺麗」「いつ見ても可愛い」「破壊力すごい」「なんでこんなに素敵なの」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳TWICEメンバー「破壊力すごい」美脚＆胸元輝く衣装姿
◆サナ、美脚＆美デコルテ際立つファッション披露
現在ワールドツアー中のTWICE。この日の投稿でサナは、5月23日のベルリン公演でのオフショットを複数枚投稿。薄いピンク色のとろみ素材のシャツと同じ素材のコート姿にインカムを装着した姿や、ツアーのタイトルである「THIS IS FOR」とプリントされたビッグシルエットのオフショルダートップス姿を公開し美しいデコルテやスラリと伸びた脚を見せている。
◆サナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「うーん、美しい！」「セクシー」「スタイル最強」「脚が綺麗」「いつ見ても可愛い」「破壊力すごい」「なんでこんなに素敵なの」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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