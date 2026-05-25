タティスJr.がマイナー時代の18歳にかわした契約

パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が、マイナー時代に結んだ投資ファンドとの契約を巡る訴訟で敗訴し、約374万ドル（約5億9300万円）の支払いを命じられた。スポーツビジネスをカバーする米メディア「フロントオフィススポーツ」が伝えている。

同メディアによると、タティスJr.はカリフォルニア州の判事から、投資会社「Big League Advance社（BLA）」に対して総額374万ドル（約5億9300万円）弱を支払う義務があるとの判決を22日（日本時間23日）に下された。BLAはマイナーリーグなどの若手選手に対し、将来のMLBでの生涯年俸の一定割合を譲る条件で、トレーニングや生活のための資金を提供する投資ファンドだ。タティスJr.は18歳だった2017年に同社と契約し、将来の稼ぎの10％と引き換えに200万ドル（約3億1700万円）を受け取っていた。

しかし、タティスJr.は2024年に同社への支払いを停止。BLAはその年の9月に未払い分を回収するための仲裁手続きを開始した。その後、タティスJr.は2025年6月に「将来の稼ぎに関する契約は不当」として同社を提訴して対抗していた。

同メディアによると今回の判決は、2025年10月の仲裁人の判決に従わなければならないことを意味する。仲裁人はタティスJr.がBLAにおよそ323万ドル（約5億1280万円）、加えて利子分24万515ドル（約3800万円）、弁護士費用25万ドル（約3900万円）、その他費用1万4349ドル（約227万円）、これらの総額374万ドル（約5億9300万円）弱を支払わなければならないと決定した。無名だった頃に交わした“一筆”がスターとなった今に重くのしかかった。（Full-Count編集部）