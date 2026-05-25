5月上旬、東京都三鷹市の路上で笑顔を見せていたのは女優の蒼井優だ。青いシャツにジーンズ、そしてオールバックの髪型という装いで、坂道を軽やかに駆け上がっていくーー。

「蒼さんは坂道を走って登ったかと思えば、急に手を上げてタクシーを拾おうとしていました。この日の昼間は半袖でもいいくらいの気温でしたが、顔色ひとつ変えていませんでした。とても40歳とは思えない変わらない美貌と体力でした」（近隣住民）

どうやら、新作ドラマの撮影中だったようだ。

「蒼さんは、7月スタートの『Tシャツが乾くまで』（TBS系）で、18年ぶりに地上波連続ドラマで主演を務めます。脚本を担当するのは『silent』（フジテレビ系）などで知られる脚本家の生方美久氏。さらに演出は、映画『花束みたいな恋をした』を手がけた土井裕泰氏です。共演者には、俳優の中島歩さんも名を連ねています」（テレビ局関係者）

蒼井は2019年、南海キャンディーズ・山里亮太と電撃婚を発表して世間を驚かせると、2022年8月には第1子誕生を報告した。出産後、しばらく活動をセーブしていたが、2023年のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』で本格復帰。2025年には3本の映画に出演している。

「蒼さんはこれまで“子育て優先”というスタンスを大切にしていて、拘束時間の長い主演作はかなり慎重に選んでいたそうです。出産後は、ゲスト出演や短期間の撮影作品が中心でした。しかし、お子さんも少し成長し、女優として再び本格的に走り出すタイミングだと感じているのかもしれません。

今回の主演ドラマは、幸せな結婚生活を送っていた夫婦が、とある事故をきっかけに日常を失っていく物語です。蒼さん自身、結婚や出産を経験したことで、これまで以上に役へ深みを与えられるようになったでしょう」（同前）

“ママ”として蒼井が、どんな新境地を見せるのか注目が集まりそうだ。