◇ドイツ杯決勝 Bミュンヘン3―0シュツットガルト（2026年5月23日）

W杯北中米大会（6月11日開幕）を控える日本代表戦士が23日、欧州各国の終盤戦で躍動した。セルティックのFW前田大然（28）はダンファームリンとのスコットランド杯決勝で公式戦7戦連続ゴールを決め、3―1でリーグ戦との2冠達成を支えた。ゲンクのMF伊東純也（33）はルーベン戦で先制点を決めて2―0の勝利に貢献。BミュンヘンのDF伊藤洋輝（27）はシュツットガルトを3―0で破ったドイツ杯決勝で終盤から出場し、それぞれW杯に弾みをつけた。

DF伊藤は優勝の瞬間をピッチで迎えた。FWケーンのハットトリックで3―0とした後半追加タイム5分から左サイドバックで出場。3分足らずのプレーでボールに触れる機会はなかったが、終了の笛で仲間と歓喜の輪に加わった。リーグ2連覇を決めた4月19日はフル出場。くしくも2試合とも24年まで在籍した古巣シュツットガルトが相手で名門の一員となったことを示す2冠達成となった。コンディション回復でW杯での活躍を期待させた。