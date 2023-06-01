日本テレビでシーズンごとに放送している新感覚音楽ドキュメントバラエティー番組「うぶごえ」の特別編「うぶごえ+」。5月の1か月間、日曜の21時54分から日本中央競馬会（JRA）の提供で全4回放送してきた本番組にて制作された楽曲「最強！」が、本日5月25日（月）配信リリースされた。

2025年3月リリースの「ダイダイダイダイダイキライ」のミュージックビデオが2026年4月時点で5,200万回再生を突破したコンポーザー・雨良 Amala （アマラ）と、「盛れ！ミ・アモーレ」がSNS・配信で大ヒット中のJuice=Juice 段原瑠々、歌い手として独自のガナリヴォイスで様々な楽曲を歌唱し、YouTubeチャンネルの登録者100万人を超える超学生、そしてダークなイラストからキラキラとした幻想的な色遣いまで、幅広い作風で活躍するイラストレーター・村カルキがタッグを組み楽曲制作を行った。

頂＜いただき＞をテーマとして制作された「最強！」は、「てっぺんかっさらって」「より高みを目指して」と、頂に向かって己を鼓舞するアップテンポな楽曲となっている。

また、配信リリースに合わせて本楽曲のジャケットを描いた村カルキのイラストを使ったMusic VideoもYouTubeにて公開された。楽曲がもつ力強くパワフルな世界観を感じられる映像となっている。

＜「最強！(feat. 雨良 Amala, 超学生, 段原瑠々)」概要＞

コンポーザー：

雨良 Amala （アマラ）

中毒性のあるメロディーと力強いサウンドを軸に様々なジャンルの要素を取り入れ、独自の世界観を表現した楽曲を数多く制作。昨年末には「バゥムクゥヘン・エンドロゥル」を公開し、今年1月に公開したセルフカバーバージョンも公開から10日間で130万再生を突破。アーティストへの楽曲提供も行うなど、活動の幅を広げている。

シンガー：

段原瑠々（Juice=Juice）

2017年ハロプロ研修生の活動を経てJuice=Juiceに加入。2024年6月リーダーに就任。圧倒的な歌唱力と力強さ、繊細さを両立したボーカルが魅力。“歌で魅せるアイドル”としてソロでも活躍の場を広げている。

超学生

2001年生まれの注目の歌い手。YouTubeでの総再生数は7億以上。チャンネル登録者数は100万人を突破。ベネチアンマスク越しに覗く端正な顔立ちと、それに相反するような“ガナリヴォイス”が話題沸騰中。

イラストレーター：

村カルキ

千葉県在住のイラストレーター＆キャラクターデザイナー。3年間ソーシャルゲームのイラスト制作会社に勤務した後、フリーランスに転身。現在は株式会社ninelive.に所属している。

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