「ソフトバンク７−６日本ハム」（２４日、みずほペイペイドーム）

日本ハムが敵地で３連敗。交流戦前の最後の試合を終え、借金３の４位でターンした。今季ソフトバンク戦は８戦全敗となった。

６−６で迎えた八回に５番手田中が１死一、三塁のピンチを招くと、柳田に勝ち越し犠飛を許した。

苦しい展開の中で、１発攻勢で追いついていた。２点を追う五回、レイエスが左翼スタンドへ８号ソロ。七回にはカストロの左越え６号ソロで同点とした。「抜けて甘く入ったフォークを捉えていい感触でした。試合の中でベストを出せるように練習しているので、この試合も力を出し尽くしたいと思います」とコメントした。

初回には「完璧な結果です」と振り返る野村の７号満塁本塁打で一挙４点を先制していた。先発北山がリードを守れず、今季最短の４回８安打６失点で降板した。

二回、２死走者なしから３連打で満塁とされ、正木への押し出し四球、周東の走者一掃の右翼線三塁打で同点とされた。三回は無死一塁から柳田に中越え勝ち越し２ランを被弾した。

「相手打線がしっかり準備していることを感じました。二回の周東さんに打たれたタイムリーが全て。先制してくれた４点を返上してしまいチームに申し訳ないです」とコメントした。