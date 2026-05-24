【セリアの110円ポーチ】が優秀なんです！「バッグに付けられる」「Wファスナー」

リップやイヤホン、ヘアゴムなどはバッグの中で迷子になりがち……。小物を入れられる、使いやすいポーチがあれば便利です。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【セリア】でゲットできる110円のポーチ。ディズニーキャラクターがデザインされた、キュートなデザインにも注目です。

キーホルダー感覚で使えるカニカン付き

【セリア】「101 キーホルダー付き L字ファスナーポーチ」\110（税込）

101匹わんちゃんのイラストと、ベビーピンクが可愛らしいポーチ。@ftn_picsレポーターともさんによると「大きめなカニカンでバッグなどに付けやすく」とのことで、パンツのベルトループなどにも引っ掛けることができそう。約8.5cm × 5.5cmのコンパクトなサイズです。

小物を整理しやすいWファスナー仕様

【セリア】「トイ・ストーリー Wファスナーケース クリアポケット B6」\110（税込）

トイ・ストーリーのウッディとバズが描かれたポーチ。ブルーグレーで可愛くなりすぎず、大人も使いやすそうです。サイズは約15.5cm × 21cmで、コスメや文房具を整理するのにぴったり。Wファスナー仕様で、見た目以上に小物が入るかも。フロントポケットがクリア素材になっているのもポイントです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。