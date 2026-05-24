LE SSERAFIMチェウォン、メガネ×ミニワンピの中華風コーデ公開「破壊力すごい」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/05/24】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が5月23日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースにメガネのチャイナ風スタイリングを公開した。
【写真】25歳K-POP美女「着こなしちゃうのさすが」美脚スラリの中華風ミニコーデ
チェウォンは、ロングヘアを何本かの三つ編みにしたヘアスタイルでメガネをかけ、フロントにチャイナボタンが並んだスタンドカラーのミニワンピースを身にまとったチャイナ風のスタイリングを披露。スラリとした美しいスタイルを見せている。
この投稿に、ファンからは「どんな服でも着こなしちゃうのさすが」「破壊力すごい」「スタイル抜群で憧れる」「メガネが知的なイメージで素敵」「ポーズや表情が可愛すぎる」などの反響が寄せられ、「早く良くなりますように」などと体調を気遣うコメントも寄せられている。
チェウォンは5月19日、首の痛みにより公表されているスケジュールへの参加見送りが発表されている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳K-POP美女「着こなしちゃうのさすが」美脚スラリの中華風ミニコーデ
◆チェウォン、メガネ×ミニワンピのチャイナ風コーデ公開
チェウォンは、ロングヘアを何本かの三つ編みにしたヘアスタイルでメガネをかけ、フロントにチャイナボタンが並んだスタンドカラーのミニワンピースを身にまとったチャイナ風のスタイリングを披露。スラリとした美しいスタイルを見せている。
◆チェウォンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どんな服でも着こなしちゃうのさすが」「破壊力すごい」「スタイル抜群で憧れる」「メガネが知的なイメージで素敵」「ポーズや表情が可愛すぎる」などの反響が寄せられ、「早く良くなりますように」などと体調を気遣うコメントも寄せられている。
チェウォンは5月19日、首の痛みにより公表されているスケジュールへの参加見送りが発表されている。（modelpress編集部）
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