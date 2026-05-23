STARGLOWが、5月25日(月)にデジタルリリースされる新曲「Good Boys Anthem」のティザー映像を公開した。

「Good Boys Anthem」は5月3日(日)開催の＜VIVA LA ROCK 2026＞で初披露され、ファンミーティングツアー＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞でも各会場を熱狂の渦に巻き込んでいる新曲。 今回公開されたティザー映像は、アグレッシブなギターリフが鳴り響くトラックを背景に、降りしきる雨の中、TAIKIとGOICHIが対峙する姿をハイスピードカメラで捉えた、息を呑むほどの緊迫感にあふれた仕上がりとなっている。

なお、今作のリリースを記念し、Pre-Add / Pre-Saveやダウンロードにて豪華特典が当たる

デジタルキャンペーンの実施も決定している。

今後のSTARGLOWは、「Good Boys Anthem」も収録される3rdシングル「Drivin’ My Life」を7月22日(水)にリリースするほか、7月29日(水)には自身初となるLIVE DVD & Blu-ray＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』のリリースも決定。さらに8月には現在開催中のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞の追加公演として、1日(土)・2日(日)に横浜アリーナ、8日(土)・9日(日)にGLION ARENA KOBEでのアリーナ公演が控えている。

▼先行配信「Good Boys Anthem」

2026年5月25日（水）リリース

詳細：https://starglow.tokyo/news/music/980/

Pre-Add / Pre-Save https://avex.ffm.to/7a7x3j6

Streaming & Download https://starglow.lnk.to/GoodBoysAnthem

配信キャンペーン https://starglow.tokyo/news/music/1057/ ◾️3rdシングル「Drivin’ My Life」

2026年7月22日（水）リリース

購入：https://starglow.lnk.to/DrivinMyLife

詳細：https://starglow.tokyo/news/music/978/ ▼BMSG MUSIC SHOP早期予約特典

https://bmsg-music-shop.com/collections/202608event 初回盤A 初回盤B 通常盤 BMSG MUSIC SHOP専売商品 ▼CD収録内容（予定）※全品番共通

01.Drivin’ My Life

02.Good Boys Anthem

03.GOTH -STARGLOW Ver.- ○初回盤A【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVCD-61738/B

価格 : \2,695（税込）

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードA (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ▼DVD収録内容（予定）

01.Drivin’ My Life -Music Video-

02.Drivin’ My Life -Behind The Scenes-

03.Good Boys Anthem -Music Video-

04.Good Boys Anthem -Behind The Scenes- ○初回盤B【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVCD-61739/B

価格 : \2,695（税込）

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードB (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ▼DVD収録内容（予定）

01.撮り下ろし特典映像 (タイトル未定) ○通常盤【SG(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61740

価格 : \1,595（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVC1-61741/B

価格 : \4,620（税込）

仕様 : 三方背ケース・デジパック

特典 : フォトブック

https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61741 ○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+Blu-ray(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVC1-61742/B

価格 : \4,620（税込）

仕様 : 三方背ケース・デジパック

特典 : フォトブック

https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61742 ▼DVD収録内容（予定） (AVC1-61741/B・AVC1-61742/B 共通)

01.Drivin’ My Life -Music Video-

02.Drivin’ My Life -Behind The Scenes-

03.Good Boys Anthem -Music Video-

04.Good Boys Anthem -Behind The Scenes-

05.撮り下ろし特典映像 (タイトル未定)

06.Drivin’ My Life -Photo Shooting Behind The Scenes- ○BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース！

[販売期間：6月9日(火)11:59まで]

BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG(スマプラ対応)+グッズ】

初回生産限定

同梱 : CD+バンドルグッズ (メモリーフィルムロールキーリング・オリジナル集合トレーディングカード付き)

品番 : AVZ1-61743

価格 : \3,795 (税込) / \3,450 (税抜)

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

https://bmsg-music-shop.com/products/avz1-61743i

◾️LIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』

2026年7月29日（水）リリース

購入：https://starglow.lnk.to/DEBUTSHOWCASEWishuponastar

詳細：https://starglow.tokyo/news/live/979 ○初回生産限定盤【2DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVBD-36132〜3

価格 : \8,800（税込）

仕様 : 三方背ケース・デジパック

特典 : フォトブック

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ○初回生産限定盤【2Blu-ray(スマプラ対応)】

品番 : AVXD-36134〜5

価格 : \8,800（税込）

仕様 : 三方背ケース・デジパック

特典 : フォトブック

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

DISC-1

●STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”

-OPENING-

01. Moonchaser

02. GOTH

03. My Job

-MC-

04. 感電

05. 優しさ

06. 何様

07. KARATE KID

-MC-

08. Love Myself ’26

09. Green Light

10. Blast Off

11. Secret Garden

12. PIECES -STARGLOW Ver.-

13. Star Wish

-MC-

14. Forked Road

15. Moonchaser



●Documentary of “Wish upon a star”

DISC-2

●FOCUS CAM

Star Wish -RUI Ver.-

Star Wish -TAIKI Ver.-

Star Wish -KANON Ver.-

Star Wish -GOICHI Ver.-

Star Wish -ADAM Ver.-



Green Light -RUI Ver.-

Green Light -TAIKI Ver.-

Green Light -KANON Ver.-

Green Light -GOICHI Ver.-

Green Light -ADAM Ver.-



○通常盤【DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVBD-36136

価格 : \5,500（税込）

初回仕様 : デジパック

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○通常盤【Blu-ray(スマプラ対応)】

品番 : AVXD-36137

価格 : \5,500（税込）

初回仕様 : デジパック

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



▼収録内容（予定）(AVBD-36136・AVXD-36137 共通)

●STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”

-OPENING-

01. Moonchaser

02. GOTH

03. My Job

-MC-

04. 感電

05. 優しさ

06. 何様

07. KARATE KID

-MC-

08. Love Myself ’26

09. Green Light

10. Blast Off

11. Secret Garden

12. PIECES -STARGLOW Ver.-

13. Star Wish

-MC-

14. Forked Road

15. Moonchaser



●Documentary of “Wish upon a star”

▼収録内容（予定）(AVBD-36132〜3・AVXD-36134〜5 共通)DISC-1●STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”-OPENING-01. Moonchaser02. GOTH03. My Job-MC-04. 感電05. 優しさ06. 何様07. KARATE KID-MC-08. Love Myself ’2609. Green Light10. Blast Off11. Secret Garden12. PIECES -STARGLOW Ver.-13. Star Wish-MC-14. Forked Road15. Moonchaser●Documentary of “Wish upon a star”DISC-2●FOCUS CAMStar Wish -RUI Ver.-Star Wish -TAIKI Ver.-Star Wish -KANON Ver.-Star Wish -GOICHI Ver.-Star Wish -ADAM Ver.-Green Light -RUI Ver.-Green Light -TAIKI Ver.-Green Light -KANON Ver.-Green Light -GOICHI Ver.-Green Light -ADAM Ver.-○通常盤【DVD(スマプラ対応)】品番 : AVBD-36136価格 : \5,500（税込）初回仕様 : デジパック初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード○通常盤【Blu-ray(スマプラ対応)】品番 : AVXD-36137価格 : \5,500（税込）初回仕様 : デジパック初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード▼収録内容（予定）(AVBD-36136・AVXD-36137 共通)●STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”-OPENING-01. Moonchaser02. GOTH03. My Job-MC-04. 感電05. 優しさ06. 何様07. KARATE KID-MC-08. Love Myself ’2609. Green Light10. Blast Off11. Secret Garden12. PIECES -STARGLOW Ver.-13. Star Wish-MC-14. Forked Road15. Moonchaser●Documentary of “Wish upon a star”

◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-＞

特設サイト：https://starcruise2026.starglow.tokyo/ ・神奈川・横浜アリーナ

2026年8月1日（土）OPEN 16:30 / START 17:30

2026年8月2日（日）OPEN 16:30 / START 17:30

▼お問い合わせ

クリエイティブマン

03-3499-6669(月水金 12:00〜16:00 / 祝日 休業) ・兵庫・GLION ARENA KOBE

2026年8月8日（土）OPEN 16:30 / START 17:30

2026年8月9日（日）OPEN 16:30 / START 17:30

▼お問い合わせ

YUMEBANCHI（大阪）

06-6341-3525 平日12:00〜17:00 (土日祝休) ※開場/開演時間は変更となる場合がございます。 ▼チケット料金

アップグレードチケット：後日詳細発表

全席指定：9,900円（税込）

◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞

SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/ 2026年

4月10日（⾦）千葉・森のホール21

4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）

4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール

5月1日（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール

5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール

5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール

5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA

5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru

6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場

6月12日（⾦）神⼾・神⼾国際会館こくさいホール

6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール 大ホール

6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール

7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ

7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール

7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場

7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール

7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場 ▼チケット料金

全席指定：9,900円（税込）

※3歳以上有料。3歳未満⼊場不可。

※会場規定により一部着席指定席となる場合がございます。