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「梅子の年金トーク!」が「【年金いくら？】気づけなくてごめんね…介護福祉士60歳女性の年金インタビュー」を公開した。動画では、60歳の介護福祉士の女性が、仕事の苦悩や元夫の暴挙、実兄との絶縁といった壮絶な半生を明かし、「気づいてあげられなくてごめんね」と娘への思いを語る場面が印象的な内容となっている。



女性はシングルマザーとして2人の娘を育てるため、夜勤のある介護職に従事していた。しかし、人間関係のストレスや過酷な労働環境からうつ病やめまいを発症し、「揺れてるというより視線が定まらない」と体調不良に苦しんだ過去を明かした。



家庭内でも壮絶な出来事が起きていた。元夫のDVやパチンコ狂いが原因で離婚を切り出した際、元夫から「俺に謝れ」と家族の前で土下座を強要されたと振り返る。さらに近年になり、長女が実父である元夫から不適切な行為を受けていたことを告白。女性は「実の子にそんな事するなんていくらなんでも思えないじゃないですか」と強い怒りを滲ませ、「気づいてあげられなくてごめんね」と長女への自責の念を語った。



また、自身の父親の遺産相続では、実兄から1500万円を渡されて手続きを済ませたが、後に実家の金庫から3000万円以上の定期預金通帳を発見。「たった一人の妹になったのに騙すんだと思って」と腹を立て、兄とは絶縁したという。



数々の苦難を経験してきた女性だが、現在は長女夫婦と同居し、扶養に入りながら単発の介護アプリを利用して自分のペースで働いている。年金の繰り上げ受給も開始しており、「長女に残してあげたい」と、貯蓄や投資で資産を残す準備を進めている。



凄絶な過去を振り返りながらも、「今が一番幸せだから」と笑顔を見せる女性。様々な困難を乗り越え、家族との穏やかな生活を大切にする彼女の強さと深い愛情が伝わるインタビューとなっている。