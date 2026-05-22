この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「B級ガジェット自由研究 / kirihara」が、「確実にOsmo Pocket4を超える！Insta360 Luna Ultraのリモート操作とマイク周辺機能が明らかに」と題した動画を公開した。動画では、6月に発売予定とされる「Insta360 Luna Ultra」のリーク情報をもとに、ライバル機である「DJI Osmo Pocket 4P」との徹底比較を行い、後発製品ならではの強みや両者の違いを多角的な視点から分析している。



動画の序盤、投稿者のkirihara氏は、操作パネルが丸ごと取り外し可能になった点に注目。取り外したパネルを「ハンドマイクのように手で持って、音声を遠くから収音することも可能」と説明し、独自のギミックを解説した。さらに、本体背面の出っ張り部分が着脱式のウィンドジャマーになっている点に触れ、ワイヤレスマイクなしでも物理的に風切り音を軽減できる構造を高く評価。「明らかにOsmo Pocket 4よりも改善されている」と語り、オーディオエンジニアリングへのこだわりを称賛した。



また、付属ケースについても、DJIの簡素なクランプとは異なり「かなりしっかりとしたケース」が標準装備されていると指摘。一方で、Luna Ultraの内蔵ストレージが47GBにとどまる点については「かなり少ないのが残念」と率直な感想を述べた。



機能面だけでなく、カメラの外観に対する独自の考察も展開している。両機種ともにジンバルヘッド部が大型化しているとしつつ、Luna Ultraのデザインを「ロボットのWALL-Eのようで非常に可愛らしい」と表現。対するDJI Osmo Pocket 4Pは本格的なデザインゆえに被写体を身構えさせてしまうとし、撮影相手の心理的負担を和らげる効果があることを独自の視点として提示した。



最後に周辺機器の機能性などを比較した上で、Luna Ultraは「しっかりとした差別化を図られている」と総括。単純なスペックや画質だけでなく、被写体への圧迫感や実用的な拡張性といった、実際の撮影現場を想定した視点からカメラを選ぶことの重要性を提示している。