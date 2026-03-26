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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「過去最低の「追加100円」キタ！Uber通常報酬は激渋だが、特大ボーナスで時給３０００円！《ウーバーイーツ配達員》」を公開しました。本動画では、自転車からバイクに車両変更したばかりのせーけんさんが、雨の夜のディナータイムに稼働し、クエスト（特別ボーナス）達成を目指すリアルな配達の様子を伝えています。



動画は、1件目の配達中にさらなる追加依頼が入り、「100円ってなんだ...」と過去最低クラスの追加報酬にせーけんさんが驚愕する場面からスタート。この日はディナータイムの謎クエストと雨の日限定のクエストを合わせて最大4,500円の特大ボーナスが設定されており、全クリアを目指して夜の街へと走り出します。



道中では、320円の最低報酬や100円台の追加依頼が連発し、「通常単価はとことん安くなっている」と厳しい現状を吐露。しかし、注文件数自体は非常に多く、途切れることなく依頼をこなしていきます。マクドナルドの配達では、注文が入った直後だったためモニターに番号が表示されておらず、約7分間待機する場面も。また、スムージー店では逆に早く到着しすぎてしまい、まさかの8分待ちになるなど、配達員ならではのリアルなハプニングにも冷静に対処しています。



途中からは雨も本格的に降り出しましたが、「バイクのありがたみがより感じられる」と語り、レインウェアを着込んで配達を続行。自転車稼働時には体力的につらかった橋越えや長距離のピックアップも、バイクの機動力を活かして難なくクリアしていく様子が収められています。



最終的に2時間50分の稼働で13件を配達し、売上総額は8,775円に到達しました。通常報酬だけでは時給約1,300円と厳しい水準でしたが、ボーナスのおかげで時給約3,000円という結果に着地し「クエストの効果が本当にでかい」と振り返っています。厳しい基本単価の中でも、ボーナスやバイクの機動力を駆使して効率よく稼ぐ実践的なレポートは、日々の配達に励むウーバーイーツ配達員にとって大いに参考になる内容となっています。