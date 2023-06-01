「日プ新世界」コンセプト評価チーム1位決定 個人順位1位はオ・シンヘンに【順位一覧】
【モデルプレス＝2026/05/22】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第9話が5月21日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信され、コンセプト評価の模様が放送された。
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第9話では、コンセプト評価の模様を放送。今回の評価では、新たに書き下ろされた5つのオリジナル曲が課題となり、披露楽曲は事前に国民プロデューサーを対象に行われた"コンセプト評価マッチング投票"により決定した。
現場投票1位のチームには、135票を獲得した「BLACK ANGEL」チームが輝き、ベネフィットとして25万ポイントを獲得。2位は100票を集めた「Neko（ねこ）」チーム、3位は「DREAMER」チーム、4位は「Fuego」チーム、5位は「KICK」チームとなった。また、個人順位では、メインボーカルを務めたオ・シンヘン（SHINHAENG）が1位となり、10万ポイントを獲得。チーム内2位は釼持吉成（KINARI）、3位はパク・シヨン（SIYOUNG）、4位は飯塚亮賀（RYOGA）、5位は安部結蘭（YURA）、6位は岡田侑磨（YUMA）、7位は後藤結（YUKI）が続いた。
なお、2位には5万ポイント、3位には4万ポイント、4位には3万ポイント、5位には2万ポイント、6位には1万ポイントが贈られ、7位の後藤はポイント獲得なしとなった。
※ベネフィットあり
1位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
2位：釼持吉成（KINARI）
3位：パク・シヨン（SIYOUNG）
4位：飯塚亮賀（RYOGA）
5位：安部結蘭（YURA）
6位：岡田侑磨（YUMA）
7位：矢田佳暉（YOSHIKI）
8位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
9位：土田央修（OSUKE）
10位：照井康祐（KOSUKE）
11位：山下柊（Y.SHU）
12位：青沼昂史朗（KOSHIRO）
−−−−−ここまでデビュー圏内−−−−−
13位：倉橋吾槙（GOTEN）
14位：チェン・リッキー（RICKEY）
15位：加藤大樹（K.DAIKI）
15位：ユン・ジェヨン（JAEYONG）
15位：小野慶人（KEITO）
18位：後藤結（YUKI）
19位：杉山竜司（RYUJI）
19位：大林悠成（O.YUSEI）
21位：石田亮太（RYOTA）
22位：ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
22位：イ・ヒョンジェ（HYUNJAE）
22位：柳谷伊冴（ISSA）
22位：浅香孝太郎（KOTARO）
22位：小清水蓮（KO.REN）
22位：濱田永遠（TOWA）
28位：篠ヶ谷歩夢（S.AYUMU）
28位：小林千悟（CHISATO）
28位：小笠原ジュゼッペ慧（GIUSEPPE）
28位：リュウ・カイチ（KAICHI）
28位：横山奏夢（KANAME）
28位：今江陸斗（I.RIKUTO）
34位：アダム・ナガイ（ADAM）
35位：田中蒔（MAKI）
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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◆「日プ新世界」コンセプト評価チーム1位が決定
第9話では、コンセプト評価の模様を放送。今回の評価では、新たに書き下ろされた5つのオリジナル曲が課題となり、披露楽曲は事前に国民プロデューサーを対象に行われた"コンセプト評価マッチング投票"により決定した。
なお、2位には5万ポイント、3位には4万ポイント、4位には3万ポイント、5位には2万ポイント、6位には1万ポイントが贈られ、7位の後藤はポイント獲得なしとなった。
◆「日プ新世界」コンセプト評価個人順位一覧
※ベネフィットあり
1位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
2位：釼持吉成（KINARI）
3位：パク・シヨン（SIYOUNG）
4位：飯塚亮賀（RYOGA）
5位：安部結蘭（YURA）
6位：岡田侑磨（YUMA）
7位：矢田佳暉（YOSHIKI）
8位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
9位：土田央修（OSUKE）
10位：照井康祐（KOSUKE）
11位：山下柊（Y.SHU）
12位：青沼昂史朗（KOSHIRO）
−−−−−ここまでデビュー圏内−−−−−
13位：倉橋吾槙（GOTEN）
14位：チェン・リッキー（RICKEY）
15位：加藤大樹（K.DAIKI）
15位：ユン・ジェヨン（JAEYONG）
15位：小野慶人（KEITO）
18位：後藤結（YUKI）
19位：杉山竜司（RYUJI）
19位：大林悠成（O.YUSEI）
21位：石田亮太（RYOTA）
22位：ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
22位：イ・ヒョンジェ（HYUNJAE）
22位：柳谷伊冴（ISSA）
22位：浅香孝太郎（KOTARO）
22位：小清水蓮（KO.REN）
22位：濱田永遠（TOWA）
28位：篠ヶ谷歩夢（S.AYUMU）
28位：小林千悟（CHISATO）
28位：小笠原ジュゼッペ慧（GIUSEPPE）
28位：リュウ・カイチ（KAICHI）
28位：横山奏夢（KANAME）
28位：今江陸斗（I.RIKUTO）
34位：アダム・ナガイ（ADAM）
35位：田中蒔（MAKI）
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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