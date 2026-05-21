Aぇ! group「おそ松さん」イベントで大暴れ 佐野晶哉＆正門良規“だるまの上で謝罪”に総ツッコミ
【モデルプレス＝2026/05/21】6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』完シェー報告会（完成報告会）が5月21日、都内にて行われ、主演を務めるAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、西村拓哉（関西ジュニア）をはじめ、渡邉美穂、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、宮内ひとみ、船越英一郎、川村泰祐監督が登壇した。
【写真】Aぇ! groupメンバー、イベント中に土下座の事態
イベント冒頭、客席通路から登場したキャスト陣に会場は大歓声。
大ヒット祈願として行われた巨大だるま落とし企画では、トップバッターの西村が見事に成功させ、会場を沸かせた。小島も「頑張ります」と気合十分で挑戦。勢いよくハンマーを振り下ろし、こちらも成功し、「すごい！」とメンバー同士で盛り上がる場面も見られた。
しかし、その後の佐野は苦戦。2連続で失敗し、だるまの上に乗って謝罪する姿に会場は笑いに包まれた。続く正門も、勢い余ってだるまを崩すような形となり、佐野同様に深々と頭を下げる展開に。メンバーからは「なんやねん、毎回！」「なんなん、その落語家さんみたいな感じ」と総ツッコミが飛び、笑いが起こった。
そんな中、ラストを任された末澤は見事成功。“頼れる長男”ぶりを発揮し、MCから「大ヒット間違いなし」と声を掛けられると、会場は大きな拍手に包まれた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。そんな『おそ松さん』が、実写映画の第2弾としてスクリーンに戻ってくる。
実写映画第2弾の主演には、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と、草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
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【写真】Aぇ! groupメンバー、イベント中に土下座の事態
◆Aぇ! group「おそ松さん」イベントで大暴れ 巨大だるま落としに挑戦
イベント冒頭、客席通路から登場したキャスト陣に会場は大歓声。
しかし、その後の佐野は苦戦。2連続で失敗し、だるまの上に乗って謝罪する姿に会場は笑いに包まれた。続く正門も、勢い余ってだるまを崩すような形となり、佐野同様に深々と頭を下げる展開に。メンバーからは「なんやねん、毎回！」「なんなん、その落語家さんみたいな感じ」と総ツッコミが飛び、笑いが起こった。
そんな中、ラストを任された末澤は見事成功。“頼れる長男”ぶりを発揮し、MCから「大ヒット間違いなし」と声を掛けられると、会場は大きな拍手に包まれた。
◆「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。そんな『おそ松さん』が、実写映画の第2弾としてスクリーンに戻ってくる。
実写映画第2弾の主演には、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と、草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
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