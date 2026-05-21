10〜60代男女が選ぶ「30代女優」ランキング！ 2位は「新垣結衣」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「30代女優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2026年2月度調査時点）。
今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【5位までのランキング結果を見る】
2位は、俳優の新垣結衣さんでした。
2006年に出演した江崎グリコ「ポッキー」のCMで大ブレイクを果たし、現在はアサヒ飲料「十六茶」などのCMに出演しています。2026年3月からはコーセー「雪肌精」の新CMのオンエアがスタートしており、マイペースな活動ながら根強い支持を得ています。
1位は、俳優の北川景子さんでした。
2026年3月まで放送されたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にヒロインの実母役で出演し、やさしい存在感で好演しました。2026年5月8日に公開された映画『未来』にも出演しており、俳優としての人気に加え母親としてのライフスタイルも支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【5位までのランキング結果を見る】
2位：新垣結衣
2位は、俳優の新垣結衣さんでした。
2006年に出演した江崎グリコ「ポッキー」のCMで大ブレイクを果たし、現在はアサヒ飲料「十六茶」などのCMに出演しています。2026年3月からはコーセー「雪肌精」の新CMのオンエアがスタートしており、マイペースな活動ながら根強い支持を得ています。
1位：北川景子
1位は、俳優の北川景子さんでした。
2026年3月まで放送されたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にヒロインの実母役で出演し、やさしい存在感で好演しました。2026年5月8日に公開された映画『未来』にも出演しており、俳優としての人気に加え母親としてのライフスタイルも支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)