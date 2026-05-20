20日(水)は天気が下り坂で、昨日より湿度が高く不快な暑さになりました。最高気温は、新潟市中央区で27.2℃、長岡市で28.4℃となり広く7月並みの暑さになりました。今夜このあとは次第に雨の範囲が広がっていきそうです。



そして、21日(木)は今シーズン初の『大雨』になる可能性があり注意・警戒が必要です。



◆21日(木)午前9時の予想天気図

日本海の低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れこむでしょう。県内は大気の状態が非常に不安定になり、カミナリを伴って激しい雨の降るところがありそうです。



◆今後の雨の降り方

今夜9時はまだあまり強い降り方ではないものの、所々に雨雲がかかるでしょう。時間を進めると夜間のうちにまとまった雨雲がかかり、21日(木)朝は各地で雨となりそうです。とくに、佐渡や新潟市周辺では雨脚が強まるでしょう。



その後、昼前後に活発な雨雲が通過したあとは一旦雨が弱まりますが、21日(木)お帰りの時間帯は再び発達した雨雲がかかりそうです。そして、21日(木)夜はさらに雨の降り方が強まって、22日(金)にかけて大雨となるところがあるでしょう。



◆24時間予想降水量［21日(木)午後6時まで］

上越 80mm

中越 80mm

下越 60mm

佐渡 80mm



とくに、上越と中越では『警報級の大雨』となる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒をしてください。



◆21日(木)の予想最高気温

20℃前後のところが多く、この時期としては低くなるところもあるでしょう。



肌寒いというほどではなくても、昨日・今日との気温の変化が大きくなりますので体調管理に注意をしてください。