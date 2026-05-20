【バースデイ最新チラシ】上下セットで770円も！3日間の日替わりセールが超お得《5月20日スタート》

しまむらグループのベビー・トドラー用品の専門店「バースデイ」が毎週発行しているチラシから、注目アイテムを紹介します。

売り出し期間は、2026年5月20日から24日まで（彦根店・堅田店は対象外）。「バースデイパーティー」と題して、5月22日までの3日間は日替わりセールを実施しています。夏物をお得にゲットするチャンスですよ。

ベビママ向けの「ハッピーバッグ」も！

5月20日（水）は、550円商品に注目。「ハーフパンツ」（ベビー／キッズ）、「ワンピース」（ベビー）など、夏服がお買い得です。

また、「ブラウス＋ショートパンツセット」（キッズ）、「Tシャツ＋ハーフパンツセット」（ジュニア）、「セパレート水着」「ワンピース水着」（キッズ）は各770円。夏のおでかけやプールに活躍します。

ほか、夏向けのマタニティパジャマ（1100円）、70〜80cmサイズの「ハッピーバッグ」（6点入り・3300円）など、プレママやベビママにおすすめのアイテムもお買い得です。

21日（木）の目玉は、「Tシャツ」（330円）、「ショートパンツ」（ベビー／キッズ）、「カラーチェア」、「2枚組おねしょシーツ」（各550円）など。保育園児のいる家庭は要チェックです。

日替わりセール最終日の22日（金）は、「玩具」（330円）、「ひんやりマルチシート」（550円）、ジュニア向け「Tシャツ＋ボトムス」（770円）、「ウタマロ4点セット」（1100円）など、バラエティ豊かなラインアップになっています。

日替わりセールのアイテムは、1商品につき1人2点まです。

1089円のTシャツが大量！

1089円のTシャツが多数登場しています。ディズニー、ポケットモンスター、PEANUTS、＆mignonなど、人気キャラクターやブランドのアイテムがずらり。

サイズ展開は商品によって異なります。80cmから150cmまで幅広くあるので、我が子に合うサイズをチェックしてみて。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）