夏のドライヤーも苦痛じゃない！？ 「ドライヤー速乾」で話題の“髪の化粧水″をガチ検証

9割の人が、実は乾かしきれていない

ロング・ミディアム・ボブの3人で、ガチ検証してみた

ロングヘアT「リアルにめっちゃ早かった」

ミディアムヘアK「毎日のケアのモチベーションに」

ボブヘアM「長年の悩みが……」

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*1 乾燥時間や仕上がりには、髪質・毛量・髪の長さ・使用量・使用環境等により個人差があります。

速乾だけじゃない。香りと実力に、思わず納得

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*2 2024年2月〜2026年6月15日までに出荷されたメルト全シリーズの本体、つめかえ、企画品総数量 花王調べ

*3 各商品がそれぞれ受賞し、シリーズ合計で103冠を達成（2024年5月20日〜2026年6月15日までの発売号内において）

「新感覚」のスパークリング美容泡

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*4 ホホバ種子油・ジラウラミドグルタミドリシンNa・ヒアルロン酸Na・ユーカリ葉エキス・グリチルリチン酸2K・乳酸Na

読者限定！ 髪の化粧水＆美容泡セットが当たるチャンス

梅雨から夏にかけて、ドライヤーが億劫になる季節が今年もやってきました。湿気のせいで髪がなかなか乾かない。熱風でまたじんわり汗が。……もういやだ！ってなりますよね。そんなとき見つけたのが、お風呂上がり後にドライヤー速乾が叶うという“髪の化粧水"と、頭皮にひんやり感を届けるという“スパークリング美容泡”なるアイテム。なんと、あの人気ヘア＆メイクアップアーティスト、イガリシノブさんもオススメしているとのこと。それなら実際に使ってみよう！ということで、ボブヘアの筆者に加え、ロング・ミディアムと髪型も悩みもバラバラな編集部員3人が集結。その検証結果をお届けします。さらに、読者限定で髪の化粧水と髪のスパークリング美容泡のセットが当たるプレゼントキャンペーンのお知らせも。最後までお見逃しなく！検証に入る前に、ひとつ気になるデータをご紹介。「翌朝くせがつかないくらい、しっかり乾かせている」と言える人は、なんと全体の8%しかいないんだとか（花王調べ）。つまり、9割以上の人が「なんとなく乾かした」状態で寝ているということ。思い当たる節、ありませんか？「早く寝たくて、根元が半乾きのまま終わらせた」「表面は乾いてるからいいか、と妥協した」、筆者はめちゃくちゃ心当たりあります。実は髪をしっかり乾かさないと、翌朝の寝ぐせやうねりの大きな原因になってしまいます。逆に、髪をしっかり乾かすことでキューティクルが整い、まとまりやすい髪をキープしやすくなったり、朝のスタイリングがラクになるというメリットもあるんだそう。とはいえ、その「しっかり乾かす」のが面倒なんだよな〜というのが本音ですよね。そんなわけで、さっそく試してみました！今回使ったのはmeltのコンディショニングウォーター、通称“髪の化粧水”。タオルドライ後の濡れた髪に塗布してから、ドライヤーで乾かすだけというシンプルさがうれしいポイントです。髪の悩みに合わせて3シリーズから選べるのもmeltの特徴。今回は3人それぞれの悩みに合ったアイテムで検証しました。「乾かしていくにつれて、通常より早くサラサラになっていくのを手触りで実感できました。リアルにめっちゃ早かったです！あと、髪のダメージが気になっていたのですが、これはケアしながら乾かせる感じがしました。化粧水を手に乗せたときはとろとろしたテクスチャで、髪につけるとサラサラな手触りに変わっていく感覚がありました。香りもホワイトリリー系の爽やかさにアロマ感があって、気分が軽くなるような心地に。これからのジメジメした時期にこそ使いたくなりました」「普段から毎日しっかり乾かすようにしているので、その時間が短くなるのが純粋にうれしいです。浮いた時間を他のことにあてられると思うと、すごく魅力的。翌朝になってもサラサラ感が続いていて、朝のスタイリングもいつもよりスムーズでした。お風呂上がりに洗面所で使っていたのですが、爽やかでほんのり甘い香りが空間に広がるのを感じました。パッケージもすごく可愛いので、毎日のケアのちょっとしたモチベーションになりますね。毎日続けやすそうなところも高ポイントでした！」「剛毛で髪が乾きにくいのが長年の悩みで、ドライヤーも『これくらいでいいか』と途中でやめてしまうことが多かったんです。それが、これを使ったら『え、もう乾くの？』となるほど、早く髪が乾いていくのを実感。しかも翌朝、普段と比べて寝グセがつきにくかった気がして感動しました！乾かした後も髪がぷるんとまとまっていて、水分がチャージされているような感覚でした。朝のスタイリング前にも使ってみたのですが、乾いた髪にもなじんでくれて、ふんわり上品な香りもして、かなりよかったです！」ちなみに、3人それぞれドライヤー時間を計測したところ、平均で2割以上の時間短縮という結果に。正直、検証前はどこまで変わるかなと半信半疑だったのですが、3人全員が実感できたのはさすがに驚きでした！しかもロングヘアのTさんにいたっては、今回の検証では3割以上の時間短縮になったとのこと。あくまでも参考値ではあるのですが……これはテンション上がりますよね！？3人の検証を通じて、「速乾」の他にもうひとつ共通して上がった声が「香りがいい」でした。meltはシリーズごとに香りのコンセプトまで丁寧に設計。ただ「いい香り」なだけでなく、バスタイムの気分に寄り添うことまで考えられているんです。モイストは「満たされる休息時間」をイメージしたゼラニウム＆ミュゲ、スムースは「ほぐれる休息時間」のピオニー＆フィグ、ディープは「深く、やわらぐ休息時間」のウォーターリリー＆ウッド。3種それぞれに、まったく異なる香りが用意されています。香りで選ぶという楽しみ方ができるのも、meltならでは。ユーザーの口コミでも香りへの言及が多く、リピーターからも支持を集めているポイントです。meltシリーズは、発売以来SNSや美容誌で話題を呼び、累計出荷本数1000万本突破。ベストコスメ累計103アワードを受賞するなど、数字でもその人気が証明されています。人気ヘア＆メイクアップアーティストのイガリシノブさんも、コンディショニングウォーターについて「とろっとした美容成分が髪の中までなじんで1本1本が整う感覚。ドライヤー時間も短くなって寝ぐせもつきにくい。香りも心地いい」と絶賛するほど。美容のプロも認める実力です。そんなmelt、実はコンディショニングウォーター以外にも「隠れた名品」とウワサのアイテムがあるんです。それが、“スパークリング美容泡”ことmeltのスパークリングケアスプレー。コンディショニングウォーターと比べるとまだまだ知名度は低めですが、使ってみたら「なんでもっと早く知らなかったんだろう！」と思わずにはいられない一品でした。使い方はシンプル。入浴後、タオルドライした髪の地肌にスプレーして、軽く手で押さえるだけ。泡が頭皮に密着してはじけ、美容液成分σが髪内部へ浸透します。実際に使ってみた感想がこちら。「頭皮に泡を乗せて、手のひらで押さえたときにじゅわっと弾ける感覚が新鮮！泡のシュワシュワが心地よく、お風呂上がりに使うとすごく気持ちよかったです」（Tさん）「つけた瞬間に『冷たい！』と感じるくらいひんやり感がありました。それだけじゃなくて、美容液成分σが入っているというのが本当にありがたい……。普段のケアにプラスしたくなりました」（Kさん）「頭皮にひんやりじゅわ〜とした感覚が広がるのがとにかく気持ちいい！週末とか、ちょっと疲れた日に使ったら、すっきり気分転換できそうです」（筆者M）ひんやり気持ちよくて、しかも頭皮ケアまでできてしまうなんて、一石二鳥どころじゃないですよね。コンディショニングウォーターとセットで使えば、この夏の新たなお風呂上がりルーティンになりそうです。今回の検証を経て、3人全員が「また使いたい！」と口をそろえたmeltの髪の化粧水とスパークリング美容泡。ジメジメ暑いこれからの季節、どうせやらなきゃいけないドライヤーなら、少しでも気持ちよく終わらせたいですよね。「ドライヤーって面倒……」と一度でも思ったことがある方には、ぜひ試してみてほしいアイテムです。そして、ここまで読んでいただいた方に朗報です！なんと今回、読者限定でコンディショニングウォーターとスパークリングケアスプレーが30名に当たるプレゼントキャンペーンを実施中。気になった方はぜひチェックしてみてください。この夏は、髪の化粧水デビューでドライヤー時間をもっとラクにしちゃいましょう！