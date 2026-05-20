インテルが来季新ユニフォームを発表

イタリア1部インテルは現地時間5月19日、ナイキと共同で2026-27シーズンの新ホームキットを正式発表した。

クラブとミラノの街との深いつながりを称え、ファッションとデザインの世界からインスピレーションを得た、伝統と革新を融合させたデザインに「こういうのでいいんだよ」「最高よ」といった声が上がっている。

カラーはブラックとリヨンブルーの組み合わせで、1998年の歴史的なユニフォームをオマージュしている。ナイキのスウッシュやクラブのロゴには、当時の象徴的なキットを彷彿とさせるユニバーシティゴールドがあしらわれた。

また、クラシックなディテールとして襟が復活した。襟の内側には、クラブと都市の揺るぎない絆を再確認するコンセプトである「Made of Milano」の文字が刻まれている。さらに、ストライプの縁には、ミラノの仕立て屋や製造業の伝統を直接的に表現した、裁ちばさみのカットにインスパイアされた特殊な仕上げが施されている。

SNS上では「インテルのユニフォームは青が濃いめの年はカッコいい時が多い！」「とうとうガチ王道デザイン持ってきててアツい、こういうのでいいんだよ」「インテルの新ユニフォーム久々に好きなデザインしてる。襟付き最高よ」「インテルのユニフォームカッコ良すぎるだろ」「インテルのユニフォーム久しぶりに買おうかな」といった声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）