20日午前の木原稔官房長官の記者会見で、中国・上海の日本料理店で男が刃物を持って暴れ、日本人2人を含む3人がけがをした事件についての質問が出た。

【映像】切り付け事件がおきた上海の日本料理店（事件後の様子）

政府としての受け止めや対応を聞かれた木原長官は「現地時間の5月19日、在上海日本国総領事館は、上海市内のビル内で邦人2名を含む3名が何者かに襲われ負傷し、病院で手当てを受けていることを確認しております。被害に遭われた方々にまずは心からお見舞いを申し上げます。現地公安当局によると容疑者は拘束されたとのことであります」と答えた。

続けて「同総領事館ですが、負傷された方に対する必要な支援を行っているほか、在中国日本国大使館とともに領事メールを発出し、在留邦人に対して注意喚起を行いました。また、在外公館および外務省から中国側に対し、真相解明と明確な説明、容疑者への厳正な処罰、類似事件の再発防止、邦人の安全確保を申し入れました。政府としては、関係者等と連絡をとりつつ、引き続き邦人保護の観点からできる限りの支援を行ってまいります」と述べた。（ABEMA NEWS）