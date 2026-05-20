【きょうから】アン・ヒョソプ、イ・ミンホ、BLACKPINKジスらが繰り広げる壮大な異世界サバイバル・アクション 映画『全知的な読者の視点から』配信スタート
俳優のアン・ヒョソプ、イ・ミンホ、BLACKPINKのジスら、韓国を代表する超豪華キャストが集結した映画『全知的な読者の視点から』が、きょう20日より動画配信サービス「Hulu」で、レンタル最速独占配信が開始された。
【写真】『徹子の部屋』でアン・ヒョソプの素顔に迫る
同作は、韓国のweb小説サイト「Munpia（ムンピア）」で爆発的人気を博し、「NAVER WEBTOON」での漫画化を機に世界的な社会現象を巻き起こした壮大な異世界サバイバル・アクション。英語、日本語、フランス語など10言語で配信され、全世界累計25億回以上も読まれている世界的な大ヒットコンテンツを、圧倒的スケールで待望の実写映画化。日本でも「LINEマンガ」での連載やKADOKAWAからの単行本刊行、さらにはアニメ化も決定するなど絶大な支持を集める中、3月20日の劇場公開を経て、レンタル最速独占配信が開始された。
物語の舞台は、突如として小説の世界と現実がリンクしてしまった異世界。平凡な青年・ドクシャは、完結まで読み終えた唯一の「読者」として、生存をかけた過酷なミッションに挑むこととなる。メタフィクション的な構造とゲームさながらの世界観、VFXを駆使した圧巻のディストピア描写、そして崩壊した世界で葛藤するキャラクターたちの絆が、観る者をかつてない壮大な物語へと引き込んでいく。崩壊した世界を救い、残酷な＜物語＞を書き換えることはできるのか。ドクシャと読者（あなた）が共に歩む、運命を覆すための戦いが見どころとなる。
同作の真骨頂ともいえるのが、全体の80％以上がVFXで構成された熾烈な戦闘シーン。崩落した瓦礫が宙を舞い、現実の理（ことわり）が通用しない異次元の空。その圧倒的なスケール感の中で、キム・ドクシャ（アン・ヒョソプ）が巨大な翼を持つ異形の怪物と決死の攻防を繰り広げる。燃え盛る空を背に、怪物の鋭い爪に貫かれ、炎に包まれながらも剣を突き立てるドクシャ。その瞳に宿るのは、かつて「読者」として物語を傍観していた頃にはなかった、「大切な仲間を守り抜く」という強固な意志が見える。
ドクシャと共に戦うのは、地上と上空から彼の名を必死に呼ぶユ・サンア（チェ・スビン）、そして驚異的な精度で遠距離狙撃を行うイ・ジヘ（ジス／BLACKPINK）ら、援護に回る仲間たち。チーム一丸となって「最悪の結末」を書き換えようとする彼らの姿は、観る者の胸を熱くさせること間違いなし。果たして彼らは、あらかじめ決められた小説の筋書きを超え、誰も見たことのない「新しい結末」を掴み取ることができるのか。
また、物語の原点となる電子コミック（KADOKAWA刊）もHuluで販売中。
■キャスト
アン・ヒョソプ、イ・ミンホ、チェ・スビン、チェ・スビン、シン・スンホ、ナナ、ジス（BLACKPINK）
■監督
キム・ビョンウ（『テロ，ライブ』）
■原作
singNsong『全知的な読者の視点から』
【写真】『徹子の部屋』でアン・ヒョソプの素顔に迫る
同作は、韓国のweb小説サイト「Munpia（ムンピア）」で爆発的人気を博し、「NAVER WEBTOON」での漫画化を機に世界的な社会現象を巻き起こした壮大な異世界サバイバル・アクション。英語、日本語、フランス語など10言語で配信され、全世界累計25億回以上も読まれている世界的な大ヒットコンテンツを、圧倒的スケールで待望の実写映画化。日本でも「LINEマンガ」での連載やKADOKAWAからの単行本刊行、さらにはアニメ化も決定するなど絶大な支持を集める中、3月20日の劇場公開を経て、レンタル最速独占配信が開始された。
同作の真骨頂ともいえるのが、全体の80％以上がVFXで構成された熾烈な戦闘シーン。崩落した瓦礫が宙を舞い、現実の理（ことわり）が通用しない異次元の空。その圧倒的なスケール感の中で、キム・ドクシャ（アン・ヒョソプ）が巨大な翼を持つ異形の怪物と決死の攻防を繰り広げる。燃え盛る空を背に、怪物の鋭い爪に貫かれ、炎に包まれながらも剣を突き立てるドクシャ。その瞳に宿るのは、かつて「読者」として物語を傍観していた頃にはなかった、「大切な仲間を守り抜く」という強固な意志が見える。
ドクシャと共に戦うのは、地上と上空から彼の名を必死に呼ぶユ・サンア（チェ・スビン）、そして驚異的な精度で遠距離狙撃を行うイ・ジヘ（ジス／BLACKPINK）ら、援護に回る仲間たち。チーム一丸となって「最悪の結末」を書き換えようとする彼らの姿は、観る者の胸を熱くさせること間違いなし。果たして彼らは、あらかじめ決められた小説の筋書きを超え、誰も見たことのない「新しい結末」を掴み取ることができるのか。
また、物語の原点となる電子コミック（KADOKAWA刊）もHuluで販売中。
■キャスト
アン・ヒョソプ、イ・ミンホ、チェ・スビン、チェ・スビン、シン・スンホ、ナナ、ジス（BLACKPINK）
■監督
キム・ビョンウ（『テロ，ライブ』）
■原作
singNsong『全知的な読者の視点から』