ジョン・スペンサーが、7月1日にリリースするニューアルバム『ソングス・オブ・パーソナル・ロス・アンド・プロテスト』より2ndシングル「オレンジ・スライス・ブルース」を先行リリース。また、あわせてMVも公開となった。

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約1カ月ぶりのリリースとなる本楽曲は、1stシングル「ノック・エム・アウト」に引き続き今のバンド体制の勢いの感じさせる楽曲で、切れ味鋭いギターリフに次ぐギターリフ、縦横無尽に動き回るベース、タイトで力強いドラムのロックンロールナンバーとなっている。

本アルバムは、スペンサー本人プロデュースの下、レコーディングは主にニューヨーク州ウッドストックのアップルヘッド・レコーディングにて行われた。ガレージロック、ブルース、パンク、ヒップホップ、ノイズが絶妙なバランスで衝突し合う、ニューヨークのストリートのカオスを体現した作品となっている。

7月1日にリリースが決定した国内盤CDには、本編12曲のほか、初CD化となる前作『シック・オブ・ビーイング・シック』収録の全8曲と、2025年に配信のみでリリースされたシングル「カム・オン！」がボーナストラックとして収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）