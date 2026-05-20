元テレビ朝日社員の玉川徹氏は20日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。東京都奥多摩町の山中で上半身のない年齢や性別の分からない遺体が見つかり、周辺に大型動物のものとみられる足跡が確認されたことをめぐり、「これまでまったく考えられていなかったことが、どんどん日本全国で起きているということ」と危機感を示した。

警視庁青梅署では、クマなどの動物に襲われた可能性もあるとみて、身元の特定を含め調べている。奥多摩町周辺では4月以降、クマの目撃情報が多数寄せられていた。

番組ではこのニュースを取り上げ、東京でのツキノワグマの個体数が増加傾向にあることや、対策がとられなかった場合、出没エリアがより都心に近づく可能性があるとする専門家の指摘を報じた。

玉川氏は、山中で発見された遺体について「ツキノワグマでも、例えば動物の死体を食べることはあるということなので。今回、遺体があることイコール、クマに襲われた結果によるものかは分からないが、もしいろんな状況からクマに襲われた結果だというふうなことになると、少なくとも2008年以降では（東京では）人身被害はあっても死亡事故はないんです」とした上で、「どうも統計上も、ないようなんですよ。そうなると初めての事態になる可能性があるんですね」と指摘。「今までなかったことが起きたということは、人身事故はあっても死亡事故にまでつながってしまうと、それだけクマの被害が東京でも起きているからこそになる」と懸念を示した。

今後の可能性として「さらに都心部の方というか、山の中ではない所から住宅街のほうにどんどん下りてくることになると、さらに住宅街の方での事故の可能性も出てくる」として、「今までと違う事態が進んでいるのは間違いない」とも述べた。

番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一に、「宮城の仙台では、街のど真ん中で出た」と振られると「僕もかつて（宮城に）住んでいたがまったく考えられない事態だし、東京の住宅地でもクマが出るなんてまったく考えられていなかったと思う。そういうことがどんどん日本全国で起きているということ」と述べ、視聴者に注意を呼び掛けた。

羽鳥も「6月から7月は（クマの）繁殖期ということです。人の生活圏への出没がより増えてくるということです」と、注意喚起した。